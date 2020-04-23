Ağrılılar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

Ağrı’da korona virüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar aileleriyle birlikte balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlamaları bu yıl evlerde gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı, 23 Nisan günü akşam saat 21:00’da vatandaşları balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okumaya davet etti. İletişim Başkanlığı’nın yaptığı bu çağrıya kayıtsız kalmayan Ağrılı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte yağmurlu havaya rağmen balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.