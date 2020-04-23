Ağrı’da karantinaya alınan vatandaşlar İstiklal Marşı’nı okudu

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Ağrı’da Abdurrahman Arvasi Yurdu’nda karantinaya alınan vatandaşlar saat 21.00’da hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Yurt dışından gelen ve Ağrı Abdurrahman Arvasi Yurdu’nda karantinaya alınan vatandaşlar İletişim Başkanlığı’nın yaptığı İstiklal Marşı’nı balkonda okuma çağrısına kayıtsız kalmayarak hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Yağmurlu havaya rağmen pencerelere çıkan ve okunan İstiklal Marşı’na eşlik eden vatandaşlar ortaya renkli görüntüler çıkardı.

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