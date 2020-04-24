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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vatandaşlara 'Kitap Oku Türkiye' daveti

İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan,"İnsanların karantinada olduğu bu günlerde insanların sosyal medyada birbirini, 'challenge' kelimesi etrafında kitap okumaya davet etmesi olumlu görülebilir"dedi.

Vatandaşlara 'Kitap Oku Türkiye' daveti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan,"İnsanların karantinada olduğu bu günlerde insanların sosyal medyada birbirini, ‘challenge’ kelimesi etrafında kitap okumaya davet etmesi olumlu görülebilir"dedi.
Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan, karantinada olunan bu günlerde insanların birbirini sosyal medyada etiketliyerek kitap okumaya davet ettiğini, bu durumun okuma zevkinin keşfedilmesi için bir tetikleyici olabileceğini, ayrıca karantina günlerinde “Zamanım yok okuyamıyorum.” diyenlerin bu bahanelerinin ortadan kalktığını, evlerde geçirilen zamanın kitap okumak için fırsat olduğunu dile getirdi. Arslan, insanların karantinada olmasından dolayı dış âlemden iç muhasebeye yöneldiğini, bu yönelimin kitaplarla desteklenebileceğini, kitap okunarak insanların karamsar havadan çıkabileceklerini, okuma ile stresin yenilebileceğini, okumanın hafızayı güçlendirdiğini, bu güçlendirme neticesinde dünyada yaşanan korona olayının daha analitik değerlendirilebileceğini ifade etti. Arslan, sosyal medyada canlı yayınlar yaparak okunan kitapların değerlendirilmesinin, kitap ile ilgili sohbetler, eleştiriler yapılmasının, sosyal medyada yapılan meydan okumaları daha anlamlı bir mecraya sürükleyeceğini belirtti. Prof. Dr. Akif Arslan, sosyal medyanın artık günümüzün bir gerçekliği olduğunu, kitabın sosyal medyada yer alması ile birlikte zaman zaman eğitimcilerden gelen sosyal medya eleştirilerinin azaltılabileceğini ve eğlence ile okumanın bir araya gelebileceğini ifade etti.
Sadece evdeki kitapların değil elektronik ortamda sunulan ekitap, edergi gibi materyallerin de okunabileceğini dile getiren Akif Arslan, evlerde tüm aile bireylerinin katıldığı kitap okuma saatlerinin düzenlenmesi gerektiğini, büyüklerin kitap okumasının çocuklardaki okuma kültürünün temelini atacağını, okuma plan ve hedeflerinin yapılmasının bu sürece katkı sunacağını, okunan kitaplar hakkında sohbetler ve değerlendirmeler yapılabileceğini, eleştirel okumaların da olması gerektiğini, okunanlar ile ilgili kompozisyonlar yazılabileceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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