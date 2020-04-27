İl Müftülüğü’nden gözetim altında tutulan vatandaşlara Kur’an-ı Kerim hediye verildi

Ağrı’da İl Müftülüğünce, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlarda gözetim altında tutulan Türk vatandaşlarına Kur’anı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi.
İl Müftüsü Tandoğan Topçu’nun talimatları doğrultusunda, yeni tip Kovid19 salgını nedeniyle Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda 14 günlük gözetim altında tutulan vatandaşlar için etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında vatandaşlara Kur’anı Kerim ve çeşitli kitaplar verildi.
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