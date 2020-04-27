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Ağrı'da Leyla Aydemir davasında karar çıkmadı

İHA

Ağrı'da iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davası, 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

Ağrı'da Leyla Aydemir davasında karar çıkmadı

Ağrı'da iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davası, 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.
2 yıl önce Ağrı’nın Bezirhane Köyünde ortadan kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davasının 3. duruşmasında dava ertelenerek 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.
Davayla ilgili Aydemir ailesinin avukatı Erdoğan Tunç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Covid19 tedbirleri kapsamında sadece tutukluluk denetimi şeklinde gerçekleşti. Dolayısıyla tutuklu bulunan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bana yakın zamanda gelen ihbarlar oldu. Bu ihbarları mahkemeye ilettik. Bunlardan bir tanesi sanıklar içerisinde olaydan sonra psikolojik tedavi gören birinin olduğu yönündeydi. Mahkeme heyeti bu talebimizi dosyaya bir katkı sunmayacağı gerekçesiyle reddetti. Başka ihbarlarda var ancak bunları şimdilik gizlilik açısından söylemiyoruz. Mahkeme heyeti bunu araştıracak. Asıl olup olmadıklarına göre dosyaya ekleyip eklemeyeceğine karar verecek. Farklı bir gelişme söz konusu değil şu an. Halkımız bu konuda müsterih olsun. Bu insanlık suçu yapanların yanına kar kalmayacak.”
Ağrı Barosu adına davayı takip eden Avukat Ömer Fidan davaya yönelik yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:
“Bugün korona virüs sebebiyle duruşmaya katılımlar kısıtlı olarak gerçekleşti. Bununla beraber sadece sanık müdafileri ve sanığın kendisi SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden katılım sağlandı. Ağrı Barosu olarak da katılan olarak duruşmaya kabul edildik. Bunun haricinde kimse kabul edilmedi zaten. Duruşma kısıtlamalar nedeniyle sadece tutuklamaya yönelik savunmalar ve tutuklunun devamı noktasında yapılan değerlendirmelere nazaran devam etti. Sanık duruşmada tutukluluğun kaldırılmasını, serbest bırakılmasını talep etti. Tabii ki sanık müdafileri de bu noktada taleplerde bulundular. Ancak mahkeme heyetinde de bu talep kabul görmeyerek sanığın tutuklunun halinin devamına karar verildi. Duruşma bu şekilde sonuçlandı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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