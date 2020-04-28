Çelebi iddialı konuştu: '2023’te yüzde 60’ın üzerinde oy alacağız'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çelebi iddialı konuştu: '2023’te yüzde 60’ın üzerinde oy alacağız'

İHA

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da yerel yayın yapan "Genç Bakış" programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Çelebi iddialı konuştu: '2023’te yüzde 60’ın üzerinde oy alacağız'

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’da yerel yayın yapan “Genç Bakış” programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
Feyza Tarkan’ın hazırlayıp sunduğu programda soruları cevaplayan Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde yüzde altmışın üstünde bir oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.
Korona Virüs nedeni ile Avrupa’nın çıkmaza girdiğini söyleyen Ekrem Çelebi “ Salgın dolayısı ile geldiğimiz noktada bizim iki binin üstünde vefatımız var. Ama hamdolsun, vefat sayımız Avrupa’nın çok altında. Alman, İsveç, Fransa gibi ülkelerin çok gerisindeyiz. Bu bizim yükselen çizgimiz. Bizde testler bedava yapılırken, Avrupa’da her ülkede farklı rakamlarla test ücretleri alınıyor.“ dedi.
“Ağrı’nı n kalkınması için göçü durdurması lazım”
Ağrı’nın göçü durdurması gerektiğini söyleyen Çelebi, “Ağrı göç veriyor. Kalkınması için göçü durdurması gerekiyor. Bunun için iki olay gerçekleşmeli. Birincisi bizim birliğimizin olması gerekiyor. İkincisi ise Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki seçimlerde yeninde bu ülkenin başında olması gerekiyor.” İfadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkenin başına Allah’ın bir lütfu olarak geldiğini kaydeden Çelebi; Virüs dolayısı ile herkes bu ülke batacak dedi. Hastaneler yapılırken boşuna yapılıyor, israf denildi. Ancak liderimiz öngörüsü ile bu hastanelerde ısrar etti. Bu sebeple Tayyip Erdoğan, bu ülkeye Cenabı Allah’ın bir lütfudur. Allah bir sıkıntı vermez ise 2023 ‘te Recep Tayyip Erdoğan, bizim Cumhurbaşkanımız olacak ve başkanlık sistemi bugün olduğu gibi tıkır tıkır işleyecektir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Leyla'nın duruşması, 3 Temmuz'a ertelendi-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Leyla'nın duruşması, 3 Temmuz'a ...
Ağrı'da Leyla Aydemir davasında karar çıkmadı
YEREL HABERLER Ağrı'da Leyla Aydemir davasında karar çıkmadı
Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı Baro Başkanı Aydın’dan Ankara ve İzmir Barolarına sert tepki Erbaş’ın açıklamalarına Ağrı’dan destek geldi
YEREL HABERLER Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının ...
Leyla'nın duruşması, 3 Temmuz'a ertelendi
YEREL HABERLER Leyla'nın duruşması, 3 Temmuz'a ertelendi
Leyla Aydemir Davası Temmuz’a ertelendi
YEREL HABERLER Leyla Aydemir Davası Temmuz’a ertelendi
KYK'da karantinaya alınan vatandaşa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER KYK'da karantinaya alınan vatandaşa doğum günü ...
İl Müftülüğü’nden gözetim altında tutulan vatandaşlara Kur’an-ı Kerim hediye verildi
YEREL HABERLER İl Müftülüğü’nden gözetim altında tutulan ...
İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyorlar
YEREL HABERLER İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyorlar
6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı 
YEREL HABERLER 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X