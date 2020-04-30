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CHP’li Özkoç’a Başkan Sayan’dan tepki

İHA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, korona virüs nedeniyle Belediyesi bünyesinde ürettikleri maskeleri Amerika Devlet Başkanı Donald Trump ve Hollywood yıldızlarına posta yoluyla göndereceğini açıklamasının ardından CHP'den gelen tepkilere cevap verdi.

CHP’li Özkoç’a Başkan Sayan’dan tepki

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, korona virüs nedeniyle Belediyesi bünyesinde ürettikleri maskeleri Amerika Devlet Başkanı Donald Trump ve Hollywood yıldızlarına posta yoluyla göndereceğini açıklamasının ardından CHP’den gelen tepkilere cevap verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından maske üretimi yapmaya başlayan Ağrı Belediyesi, ürettikleri maskelerden Amerika Devlet Başkanı ve 370 Hollywood yıldızına gönderecek. Maske göndereceği ünlüler arasında Kim Kardashian, Jennifer Lopez gibi ünlülerin de bulunduğu söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, gönderecekleri maske kutularının içine her isme özel olarak İngilizce mektup koyduklarını belirterek korona virüs ile mücadelede Ağrı Belediyesi olarak yanlarında olduğunu söyledi.
Korona virüsün başladığı günden beri Ağrı Belediyesi olarak insanlık için, Türkiye için ne yapabiliriz diye çaba sarf ettiklerini belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Biz Ağrı Belediyesi olarak korona virüsün başladığı günden bugüne, elimizden ne gelir, ne yapabiliriz insanlık için, Ağrı için, Türkiye için çaba sarf ediyoruz. Maske üretimine başlamıştık. Dolayısıyla ürettiğimiz maskeleri devletin tekniği ve disiplini açısından Sağlık Bakanlığımıza gönderiyoruz. Sağlık Bakanlığımızın eliyle dağıtılıyor. Ülkemizde Cumhurbaşkanımızın emriyle birçok Avrupa ülkesine, Amerika’ya, İngiltere’ye, diğer ülkelere yardım malzemeleri gönderiyor. Birçok ülkeye uçaklar dolusu tıbbi malzeme, eldiven, maske ve bu anlamda ne geriyorsa bizim ülkemiz yardım yapıyor. Bizde ilimiz olarak hem bu korona virüsün insanlar üzerindeki etkisini azaltmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz hem de ilimizin aynı zamanda çalışmalarını dünyaya ve ülkemize yansıtmak istiyoruz. Bu çerçevede biz Amerika’dan aldığımız bir habere göre Newyork’ta yaşayan birçok sanatçının, birçok yıldızın maske sıkıntısı çektiğini, binlerce liralık mal varlıkları olmasına rağmen bir maskeyi bulamadıklarını oradaki arkadaşlarımız bize ilettiler. Bizde buradan, Ağrı Belediyesi’nin ürettiği maskelerden oradaki sanatçılara, belediye başkanına, valiye ve Amerika Birleşik Devleti Başkanı Trump’a birer kutu maske göndereceğiz. Burada görmüş olduğunuz Ağrı Belediyesinin üretmiş olduğu maskelerden birer kutu maskeyi kendilerine posta yoluyla ulaştırmaya çalışacağız. Maske kutusunun içerisine birde mektup koyduk. Her birisine ayrı ayrı mektuplar İngilizce yazıldı. 300 küsur mektubu biz böyle isme yazılı olarak maskelerin içine koyup gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu ifadelerin ardından Engin Özkoç’un “İşleri güçleri şov, yalan dolan... Bunlara ancak çevrelerindeki birkaç saf inanır... Halk beş kuruşsuz, maskesiz sokakta feryat ediyor. Saray zibidileri şov yapıyor. Maskeniz düşene kadar peşinizdeyiz!” ifadeleri Başkan Sayan tarafından sert bir şekilde yanıtlandı.
Sosyal medya hesabından Özkoç’a cevap veren Başkan Sayan “Anlaşılan son yediği yumruklardan çok kötü etkilenmiş.. Muhatabım değilsin maske veya aşı ihtiyacin varsa talimat verdim belediyenin veterinerlik birimi seninle ilgilenecek... CHP’den ricam aşı bulununcaya kadar bu hastayı Adana sahra hastanesine bağlamaları” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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