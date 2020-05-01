AİÇÜ Rektörü Karabulut’tan 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bir kutlama mesajı yayınladı.
Karabulut yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Emekleri ve alın terleriyle, helâl rızk için gecegündüz ter döken, ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan çalışanlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün, barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyor; bu anlayışla, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.”
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-