Başkan Sayan’dan “1 Mayıs İşçi Bayramı” mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Sayan yayınladığı mesajda, “Değerli işçi ve emekçi kardeşlerim emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü coşkuyla kutluyoruz. İyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği bu gün tüm işçi kardeşlerimize kutlu olsun.

Sizin emeğiniz, alın teriniz, cefakâr ve fedakâr gayretlerinizle hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Biliyoruz ki hiçbir hizmet kolay yapılmıyor. Emeğin, alın terinin her daim sembolü olan, ekonomi, sanayi, tarım alanında kısaca ülkemizin en ücra köşesinde üretime katkı koyarak nafakasını çıkaran işçilerimiz şunu çok iyi bilmelisiniz ki sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Ağrı Belediyesi olarak ilimizin gelişmesi bir yıldız kent olması yönünde gösterdiğimiz çabamızın en önemli paydaşı sizlersiniz.

Belediye camiasında çalışan mesai arkadaşlarıma ve tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ederim. İşçi, memur ve tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.” İfadelerini kullandı.

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