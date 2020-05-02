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KIZI PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN ANNE 7 YILDIR BÜYÜK ACIYA MAHKUM OLMUŞTUK, CUMHURBAŞKANIMIZIN ARAMASI BÜYÜK MORAL OLDU

DHA

  AĞRI'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının bırakılması için dua eden iki aile, bayramda çifte mutluluk yaşamak istediklerini söyledi. Cep telefonu ile görüştükleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kızı için yardım isteyen Süheyla Demir (45), "Kızımın hayallerini yıkanların Allah belasını versin. Bizim hayallerimizi de yıktılar. Bizi 7 yıldır bu acıya mahkum ettiler" dedi. Demir'in eşi Mehmet Demir (46) ise, "İnşallah çifte bayram olur bizim için. Çocuğuma sesleniyorum; 'Hayal çık gel, senin gittiğin yol, yol değil. Bu ateşin içinden çık gel, devletimize sığın"...

KIZI PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN ANNE 7 YILDIR BÜYÜK ACIYA MAHKUM OLMUŞTUK, CUMHURBAŞKANIMIZIN ARAMASI BÜYÜK MORAL OLDU

<br> <br>AĞRI'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının bırakılması için dua eden iki aile, bayramda çifte mutluluk yaşamak istediklerini söyledi. Cep telefonu ile görüştükleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kızı için yardım isteyen Süheyla Demir (45), "Kızımın hayallerini yıkanların Allah belasını versin. Bizim hayallerimizi de yıktılar. Bizi 7 yıldır bu acıya mahkum ettiler" dedi. Demir'in eşi Mehmet Demir (46) ise, "İnşallah çifte bayram olur bizim için. Çocuğuma sesleniyorum; 'Hayal çık gel, senin gittiğin yol, yol değil. Bu ateşin içinden çık gel, devletimize sığın" diye konuştu. HDP Diyarbakır il binası önünde terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan Yasin Kaya, Ağrı'nın Taşlıca ilçesine bağlı Kumluca köyüne, SüheylaMehmet Demir çifti ise Hamur ilçesine bağlı Seyithanbey köyündeki evine geldi. Dün Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iki aileyi de evlerinde ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile video konferans yöntemiyle görüştürdü.Henüz 16 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan kızı Hayal'den 6 yıldır haber alamadığını belirten 4 çocuk annesi Süheyla Demir, "Kızım 19 Mayıs 2014'te Ağrı merkezde Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi üçüncü sınıf öğrencisi idi. Cuma günü okula gidiyor. Cumartesi dershaneye gidiyor, pazar günü kayıp. Kimin tarafından götürüldüğünden haberimiz yok. Onunla giden 3 kişi daha vardı. Onlar eve not bırakmış 'biz dağa çıkıyoruz' diye. Sonradan Hayal'in onlarla birlikte gittiğini öğrendik. Artık biliyorduk ki dağa çıkmış. Gittikten 9 ay sonra bizi aradı. İkna etmeye çalıştık ama 'bana fazla soru sormayın' diyordu. Israr edince 'eğer ben bir gün arayıp, gelin falan yere dersem gelin, o zaman konuşuruz her şeyi' dedi. O dönem çözüm süreci vardı. Süreç bozulduktan sonra daha da aramadı. Kendisine hiç ulaşamadık. 19 Mayıs'ta 6 yıl bitecek, 7'nci yıla girecek. Gözümüz yolda, bir haber bekliyoruz. Diyarbakır'da 6 ay 1,5 yaşındaki kızım Asmin ile birlikte bekledik. Koronavirüs nedeniyle dönmek zorunda kaldık. Bir haber alamadık. Yine de gitmeyi düşünüyorum. Kızım için her mücadeleyi vereceğim" dedi.Kendilerini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destekleri için teşekkür eden Süheyla Demir, şunları söyledi:"Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanın araması bize büyük bir moral oldu. 'İnşallah kızınızı kurtarırız' dedi. Süleyman Soylu da 'Devletinize güvenin, elimizden geleni yapıyoruz. Eğer kızınız sağsa, kurtarırız' deyince biz de bir umut bekliyoruz. Ben 7 yıldır bütün bayramları kızım olmadan yaşadım. Herkes bayramda sevinirken, ben ağlıyordum. İnşallah bu bayram sevinirim. Allah yüzümüze güler. Kızımın hayallerini yıkanların Allah belasını versin. Bizim hayallerimizi de yıktılar. Bizi 7 yıldır bu acıya mahkum ettiler. İnşallah kızımın ahı onlara kalmaz. Ben o evladı ne zorluklarla yetiştirdim. Herkesi karşıma aldım kızım okusun, ayakları üstünde dursun, kimseye muhtaç olmasın dedim. Kızım muhabir olmak istiyordu. Fotoğraf makinesi vardı, onlarla binlerce resim çekti. Kızım doğayı çok severdi. Tek hayali buydu. 'Gazeteci olup, her yeri dolaşacağım' diyordu. Tek hayali vardı, hayallerini yıktılar. Kızım Hayal, bak annen diyor ki; 'Gel çifte bayram yapalım. Bu yeşilliği bırakıp, niye dağa taşa çıktın. Bize bu kadar acı çektirdin, yeter."Kızının yolunu gözlediğini, gecesinin gündüzünün kalmadığını belirten çiftçi Mehmet Demir ise şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Bizi aradıktan sonra bize bir umut doğdu. İçimiz rahatladı, sanki şu an çocuğumuz evde. Allah razı olsun onlardan. 'İnşallah çocuğunuza kavuşursunuz' dedi. İnşallah kavuşuruz Allah devletimize zeval vermesin, hep yanımızdalar. Biz de devletimize güveniyoruz. İnşallah çocuğumuz bir gün çıkıp gelecek. Gözümüz hep yolda ne gecemiz gece, ne gündüzümüz gündüz. Bir lokma ekmek yediğimizde boğazımızdan zor geçiyor. Evlat acısını Allah kimseye göstermesin. İnşallah çifte bayram olur bizim için. İnşallah herkes aileler ne kavuşur. Çocuğuma sesleniyorum; 'Hayal çık gel, senin gittiğin yol yol değil. Bu ateşin içinden çık gel yeter, devletimize sığın."<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>-Köyden detay <br>-Ailenin evinden detay <br>-Anne ve babadan detaylar<br>-Hümeyra Pardeli'nin anonsu<br>-Teröristlerce kaçırılan Hayal Demir'in fotoğraflarından detay <br>-Anne Süheyla Demir ile röp<br>-Baba Mehmet Demir ile röpHaber: Hümeyra PARDELİ Kamera: Zafer KUMRU / Ağrı(Hamur) / DHA==========================<br> DHA-Gündem Türkiye-Ağrı <br>2020-05-02 12:14:15<br>

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