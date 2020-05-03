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Ağrılı çiftçiler üretime devam ediyor

İHA

Ağrılı çiftçiler korona virüs (Covid19) salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda tarımsal faaliyetlerine devam ediyor.

Ağrılı çiftçiler üretime devam ediyor

Ağrılı çiftçiler korona virüs (Covid19) salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda tarımsal faaliyetlerine devam ediyor.
Çiftçileri sahada ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, korona virüs (Covid19) pandemisinin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini ve bu zor süreçte çiftçilere desteklerin devam edeceğini söyledi.
Üretimin devam etmesi noktasında Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere sağlanan destekler ve Ağrı Valiliğinin öncülüğünde başlatılan ‘Meyvecilik’ projesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Engin, kette tarımsal faaliyet çeşitliliğini arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

"Üç yılda toplam 225 bin meyve fidanı toprakla buluştu"
İlk olarak Ağrı Valiliği öncülüğünde başlatılan ‘Meyvecilik’ projesi kapsamında Kapama Meyve Bahçesi kuran çiftçileri ziyaret eden Engin, “Biz TRT Park alanına geçen yıl 100 dekar alan üzerine örnek bir Kapama Meyve Bahçesi kurmuştuk. Burada birçok meyve fidanı bulunmakta. Bunların arasında vişne, kiraz, elma, armut gibi toplam 5 bin meyve ağacı mevcut. Tabi bunun dışında Meyvecilik Projemiz kapsamında 300 çiftçimize de 5 ve 10 dekarlık örnek kapama meyve bahçeleri kurduk. Üç yıllık projeye 2018 yılında Sayın Valimizin katkı ve talimatlarıyla başladık. Bu yıl üçüncü yılımız. Kent genelinde proje kapsamında şu ana kadar toplam 6 bin dekar alanı meyve fidanı ile buluşturduk. Ağrı’da toplam 225 bin meyve fidanı proje kapsamında toprakla buluştu. Çiftçilerimizle birlikte inşallah ‘Ağrı Meyve Verecek’ diyoruz. Çiftçilerimizle birlikte yoğun bir emek veriyoruz. İnşallah Ağrı’da meyvecilikte ciddi bir tarımsal faaliyet olarak yerini alacaktır. Meyveciliğe proje ile birlikte çiftçilerimizin ilgisi artıyor. Malum Ağrı mevsim olarak kış şartlarının ağır geçtiği bir il. Bu yüzden meyvecilik olarak insanlara cazip gelmiyor. Fakat biz Sayın Valimizin de destekleri ile kendi çiftçimize hem tarımsal çeşitliliği arttırma adına hem de meyvecilikle ilgili ön yargıyı kırma adına bu projeyi başlattık. Bu proje Özel İdaremizin sağladığı kaynakla hayata geçirildi. Burada çiftçilerimize yüzde 80 hibe desteği veriyoruz. Geri kalanı da çiftçimiz ödüyor. Şu an toplam 300 çiftçimize 300 Kapama Meyve Bahçesi kurduk. Her yıl da çiftçilerimizin ilgisi artıyor. Bu projeden önce Ağrı’da meyvecilik alanı sadece 600 dekardı. Ama şu anda üç yılda bunu 6 bin dekara çıkardık” dedi.

"28 bin ton et üretimiyle Türkiye’de 8. sıradayız"
Ağrı’da hayvancılık yapan çiftçileri de meralarda ziyaret eden Engin, Ağrı’nın Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
“Meyvecilik projesi dışında diğer alanlarda hayvancılıkla uğraşan ve üretimlerine devam eden çiftçilerimizi de ziyaret ediyoruz. Biliyorsunuz Ağrı hayvancılık noktasında Türkiye’nin çok önemli bir merkezi. 400 bin büyükbaş hayvan, 1 milyon 350 bin civarında küçükbaş hayvan varlığıyla çok önemli bir iliz. Et üretim noktasında, 28 bin ton et üretimiyle Türkiye’de 8. sıradayız. Bu da bizim bu örnek çiftçilerimizin gayretleri ile oluyor. Biz de üretim noktasında çiftçilerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Onlarla sürekli görüşüyoruz. Onlarla sürekli sahada bir araya geliyoruz. Şu zamanda özellikle korona virüs pandemisinin bütün dünyayı etkilediği bir dönemde bizle çiftçimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin yanındayız. Çünkü üretim olmazsa olmazımızdır. Tarım Bakanlığımız da çiftçilerimizi her alanda desteklemeye devam ediyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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