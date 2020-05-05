Doğubayazıt’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

"Beni sadece İzmir yargılayabilir"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçemiz Gürbulak yolu Barındı köyü mevkiinde Jandarma Komando timlerimiz bir grup terörist ile sıcak temas sağlamış olup, çıkan çatışmada 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 roket atar ve çeşitli mühimmat ele geçirilmiştir.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.