Başkan Sayan'dan Belediye Başkan Yardımcılığına 2 yeni isim

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Başkan Yardımcılıklarına 2 yeni ismi katarak yönetim kadrosunu genişletti.

Ağrı Belediye Başkan Yardımcılıklarına Belediye Meclis Üyelerinden Kasım Bulan ve Mehmet Alpaslan atanmıştır.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni görevlerinde her iki isme başarılar diledi.

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