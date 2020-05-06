Korona misafirleri fidanlarla uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona misafirleri fidanlarla uğurlandı

İHA

Almanya'dan ülkemize getirilerek 14 günlük karantina sürecini Ağrı'da Ahmedi Hani yurdunda misafir edilerek geçiren 180 vatandaş karantina süresi bitiminde Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü ile Ağrı KYK İl Müdürlüğü tarafından fidan hediye edilerek evlerine uğurlandı.

Korona misafirleri fidanlarla uğurlandı

Almanya’dan ülkemize getirilerek 14 günlük karantina sürecini Ağrı’da Ahmedi Hani yurdunda misafir edilerek geçiren 180 vatandaş karantina süresi bitiminde Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü ile Ağrı KYK İl Müdürlüğü tarafından fidan hediye edilerek evlerine uğurlandı.
Fidanlarla uğurlamaları anında çok duygusal anlar yaşanmakla birlikte Misafirler gösterilen ilgi ve alakadan çok memnun kaldıklarını belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı Belediyesine 4 adet çöp kamyonu alındı
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesine 4 adet çöp kamyonu alındı
Karantina süresi dolan vatandaşlardan duygusal veda
YEREL HABERLER Karantina süresi dolan vatandaşlardan duygusal veda
Ağrı'da karantina süresi dolan 180 kişi, evlerine gönderildi
YEREL HABERLER Ağrı'da karantina süresi dolan 180 kişi, evlerine ...
Patnos'ta hayvan otlatan çobana yıldırım çarptı
YEREL HABERLER Patnos'ta hayvan otlatan çobana yıldırım çarptı
Başkan Sayan'dan Belediye Başkan Yardımcılığına 2 yeni isim
YEREL HABERLER Başkan Sayan'dan Belediye Başkan Yardımcılığına 2 ...
Ağrı Belediyesi’nden Kızılay’a kan desteği
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi’nden Kızılay’a kan desteği
Doğubayazıt’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Doğubayazıt’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İran’dan Ağrı’ya girmek için bekleyen tırların ülkeye giriş sorunu çözüldü
YEREL HABERLER İran’dan Ağrı’ya girmek için bekleyen tırların ülkeye ...
Trafik Haftası'nda polisten broşürlü 'evde kalın' mesajı
YEREL HABERLER Trafik Haftası'nda polisten broşürlü 'evde kalın' ...
Bakan Pekcan açıkladı, İran'da bekleyen TIR şoförleri sevindi
YEREL HABERLER Bakan Pekcan açıkladı, İran'da bekleyen TIR şoförleri ...
İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Trafik Haftasını ‘Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ sloganıyla kutladı
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Trafik Haftasını ...
Kanka polis evde kalan çocuklara hediyeler götürdü
YEREL HABERLER Kanka polis evde kalan çocuklara hediyeler götürdü
`Kanka Polis´ten evde kalan çocuklara hediye
YEREL HABERLER `Kanka Polis´ten evde kalan çocuklara hediye
Ağrı’da her gün 200 civarında Covit-19 testi yapılabilecek
YEREL HABERLER Ağrı’da her gün 200 civarında Covit-19 testi ...
Ağrı Belediyesi 10 bin ağaç dikecek
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi 10 bin ağaç dikecek
(Görüntülü) Ağrı'da karantina süreci tamamlanan 184 kişi memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ağrı'da karantina süreci tamamlanan 184 ...
Ağrı´da karantina süreci tamamlanan 184 kişi memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Ağrı´da karantina süreci tamamlanan 184 kişi ...
Karantinadaki 184 vatandaş memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Karantinadaki 184 vatandaş memleketlerine uğurlandı
Tutak'da 3.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Tutak'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X