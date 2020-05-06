Korona misafirleri fidanlarla uğurlandı

Ramazanda "Alo Fetva" hattına en çok oruç, zekat ve koronavirüs soruları yöneltildi

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

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Almanya’dan ülkemize getirilerek 14 günlük karantina sürecini Ağrı’da Ahmedi Hani yurdunda misafir edilerek geçiren 180 vatandaş karantina süresi bitiminde Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü ile Ağrı KYK İl Müdürlüğü tarafından fidan hediye edilerek evlerine uğurlandı.

Fidanlarla uğurlamaları anında çok duygusal anlar yaşanmakla birlikte Misafirler gösterilen ilgi ve alakadan çok memnun kaldıklarını belirttiler.

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