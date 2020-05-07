Günde 6 bin aileye yemek servis ediyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Günde 6 bin aileye yemek servis ediyorlar

İHA

Günde 6 bin aileye yemek servis ediyorlar

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulmadığı Ağrı’da Kızılay, her gün 6 bin ihtiyaç sahibi ailenin iftar yemeğini evlerine servis ediyor.
Bu yıl korona virüs (Covid19) salgını dolayısıyla ihtiyaç duyulması üzerine 3 bin kişilik aş evi kapasitesini iki katına çıkaran Kızılay Ağrı Şubesi, kent genelinde Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

‘Aş evimizin kapasitesini iki katına çıkardık’
Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte kentte ulaşamadık ihtiyaç sahibi aile bırakmamaya gayret gösterdiklerini söyleyen Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklamada, Ramazan ayı öncesi yaklaşık 3 bin kişiye ulaştıklarını belirterek: “Kızılay Şubemiz, Kızılay Aşevi olarak, mevcut 3 bin kişilik aş evi kapasitemizi bu yıl Ramazan ayı ve korona virüs sebebi ile bu sayımızı 6 bin 270 kişiye çıkardık. Burada ailelerimizin yemekleri hazırlanıyor. Yemek kaplarına dolduruluyor. Yakın mahallelerimizdeki aileler gelip kendileri alıyor. Diğer mahallelerde biz götürüyoruz. Malum bu yıl salgın dolayısıyla iftar çadırları kurulamadı. Bizlerde aş evimizin kapasitesini iki katına çıkararak aynı gönül sofralarında ailelerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz” dedi.

‘Aş evimiz Türkiye’nin ikinci büyük aş evi’
Türk Kızılay Ağrı Şubesi bünyesinde kurulan aş evinin şu anda Türkiye’de Ankara’dan sonra ikinci büyük aş evi olduğunu dile getiren Tatlı: “Ağrı’da vatandaşlarımız çok duyarlı. Vatandaşlarımızın bu konulardaki duyarlılığı çok güzel. Gerektiğinde yardımlarını, zekâtlarını, sadakalarını Kızılay’a bağışlıyorlar. İnsanlara ulaştırma adına bizimle direkt bağlantıya giriyorlar. Bizlerde daha fazla insana ulaşmak için elimizden gelen gayreti yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da berber ve kuaförler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Ağrı’da berber ve kuaförler dezenfekte edildi
Korona misafirleri fidanlarla uğurlandı
YEREL HABERLER Korona misafirleri fidanlarla uğurlandı
Ağrı Belediyesine 4 adet çöp kamyonu alındı
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesine 4 adet çöp kamyonu alındı
Karantina süresi dolan vatandaşlardan duygusal veda
YEREL HABERLER Karantina süresi dolan vatandaşlardan duygusal veda
Ağrı'da karantina süresi dolan 180 kişi, evlerine gönderildi
YEREL HABERLER Ağrı'da karantina süresi dolan 180 kişi, evlerine ...
Patnos'ta hayvan otlatan çobana yıldırım çarptı
YEREL HABERLER Patnos'ta hayvan otlatan çobana yıldırım çarptı
Başkan Sayan'dan Belediye Başkan Yardımcılığına 2 yeni isim
YEREL HABERLER Başkan Sayan'dan Belediye Başkan Yardımcılığına 2 ...
Ağrı Belediyesi’nden Kızılay’a kan desteği
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi’nden Kızılay’a kan desteği
Doğubayazıt’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Doğubayazıt’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İran’dan Ağrı’ya girmek için bekleyen tırların ülkeye giriş sorunu çözüldü
YEREL HABERLER İran’dan Ağrı’ya girmek için bekleyen tırların ülkeye ...
Trafik Haftası'nda polisten broşürlü 'evde kalın' mesajı
YEREL HABERLER Trafik Haftası'nda polisten broşürlü 'evde kalın' ...
Bakan Pekcan açıkladı, İran'da bekleyen TIR şoförleri sevindi
YEREL HABERLER Bakan Pekcan açıkladı, İran'da bekleyen TIR şoförleri ...
İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Trafik Haftasını ‘Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ sloganıyla kutladı
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Trafik Haftasını ...
Kanka polis evde kalan çocuklara hediyeler götürdü
YEREL HABERLER Kanka polis evde kalan çocuklara hediyeler götürdü
`Kanka Polis´ten evde kalan çocuklara hediye
YEREL HABERLER `Kanka Polis´ten evde kalan çocuklara hediye

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X