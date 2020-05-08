Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandırıldı

DHA

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI´da dünyaya gelen doğuştan kalp hastası olan ve henüz isim verilmeyen iki günlük bebek Aydın ve dört günlük Mirza bebek, tedavileri için ambulans uçakla İstanbul ve Ankara´ya götürüldü. Bebek Aydın'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın isminin verileceği öğrenildi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın girişimi ile İstanbul'dan kalkan ambulans uçak, akşam saatlerinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na indirildi. Ambulans uçak, henüz isim verilmeyen 2 günlük bebek Aydın'ı Ankara´ya, 4 günlük bebek Mirza Altan'ı ise İstanbul´a götürmek üzere, tekrar havalandı....

Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandırıldı

<br>Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI´da dünyaya gelen doğuştan kalp hastası olan ve henüz isim verilmeyen iki günlük bebek Aydın ve dört günlük Mirza bebek, tedavileri için ambulans uçakla İstanbul ve Ankara´ya götürüldü. Bebek Aydın'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın isminin verileceği öğrenildi.<br>Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın girişimi ile İstanbul'dan kalkan ambulans uçak, akşam saatlerinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na indirildi. Ambulans uçak, henüz isim verilmeyen 2 günlük bebek Aydın'ı Ankara´ya, 4 günlük bebek Mirza Altan'ı ise İstanbul´a götürmek üzere, tekrar havalandı. Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu vurgulayarak, "Allah'a binlerce şükür ediyoruz doğuştan kalp hastası iki bebeği alıp birini Ankara'ya birini de İstanbul'a götürüyor. Bundan 15 yıl önce bunları hayal bile edemezdik. Hastaneler de rehin kalmıştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü koronavirüsün bütün dünyayı rehin aldığı bir dönemde iki bebek için uçak gönderiyor ve Ağrı´dan Doğu´nun en ücra köşesinden bebek alıp götürüyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Sağlık Bakanımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.<br>BEBEKLERDEN BİRİNİN İSMİ FAHRETTİN OLACAK<br>Hasta bebeklerden iki günlük bebek Aydın´a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismini vereceklerini söyleyen Sayan, "Bebeklerden bir tanesinin ismi bırakılmamış. Onun ismini ailenin de iznini alarak Sağlık Bakanımızın adını vereceğiz. Sağlık Bakanımız çok çalışmıştı. Ağrı'da bir hatırası olsun istedik. Devletimizle, Bakanımızla, Cumhurbaşkanımızla bütün teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Daha önce çok kez uçak gelmişti. Bebekleri götürmüştü. Hatta bir tanesini gece saat 03.00'te almıştı. İnşallah birileri bundan ders alır. İnşallah hastanelere karşı çıkanlar, devletin bir şey yapmadığını dillendirmeye çalışanlar, bu olaydan ders çıkarırlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR<br>2020-05-08 00:19:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandı
Ağrı Belediye Başkanı Sayan: CHP´li belediyeler istesin maske gönderelim
YEREL HABERLER Ağrı Belediye Başkanı Sayan: CHP´li belediyeler ...
Başkan Sayan: “CHP’li belediyelere maske gönderebiliriz”
YEREL HABERLER Başkan Sayan: “CHP’li belediyelere maske ...
Günde 6 bin aileye yemek servis ediyorlar
YEREL HABERLER Günde 6 bin aileye yemek servis ediyorlar
Ağrı’da berber ve kuaförler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Ağrı’da berber ve kuaförler dezenfekte edildi
Korona misafirleri fidanlarla uğurlandı
YEREL HABERLER Korona misafirleri fidanlarla uğurlandı
Ağrı Belediyesine 4 adet çöp kamyonu alındı
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesine 4 adet çöp kamyonu alındı
Karantina süresi dolan vatandaşlardan duygusal veda
YEREL HABERLER Karantina süresi dolan vatandaşlardan duygusal veda
Ağrı'da karantina süresi dolan 180 kişi, evlerine gönderildi
YEREL HABERLER Ağrı'da karantina süresi dolan 180 kişi, evlerine ...
Patnos'ta hayvan otlatan çobana yıldırım çarptı
YEREL HABERLER Patnos'ta hayvan otlatan çobana yıldırım çarptı
Başkan Sayan'dan Belediye Başkan Yardımcılığına 2 yeni isim
YEREL HABERLER Başkan Sayan'dan Belediye Başkan Yardımcılığına 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X