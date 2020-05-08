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Ak Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyor

İHA

Ağrı'nın Patnos ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nca ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara korona virüs önlemleri kapsamında gıda ve nakdi yardımında bulundu.

Ak Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nca ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara korona virüs önlemleri kapsamında gıda ve nakdi yardımında bulundu.
AK Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç, dünyada hayatı durma noktasına getiren korona virüs salgını nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini ve zarar gördüğünü belirterek, "Ülkemizde yaşanan süreçte ise devletimiz aldığı olağanüstü tedbirler sayesinde salgın hastalıktan minimum düzeyde etkilenmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ihtiyaç sahibi ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon aileye 1000'er lira nakdi yardım yapılmış, emekli maaşlarına zam yapılarak en düşük emekli maaşı 1500 TL seviyesine getirilmiş, sanayi ve ticaret alanında da vatandaşlarımıza ekonomik destek verilerek faizsiz kredi imkanı sunulmuştur. Devletimizin yaptığı yardım ve destek paketlerine ek olarak Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganı ile yürüttüğü kampanya üzerine yardım ve dayanışma seferberliğine destek sağlıyoruz" dedi.
Korona virüs salgını önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve yardım kolisi dağıttıklarını belirten Dinç, "Bu süreci ancak aziz milletimizle el ele verirsek atlatabiliriz. Öncelikle kurduğumuz ekibimizle ihtiyaç sahiplerine 7/24 ulaşacakları irtibat numaramızı verdik. Korona virüsle mücadelede ihtiyaç sahipleri için başlatılan yardım kampanyasına 65 yaş ve üzeri 100 ailenin gıda ve nakdi ihtiyacını karşılayarak destek olduk" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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