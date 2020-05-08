Ağrı’da 'Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler' yürürlükten kaldırıldı

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı Valiliği, yayımladığı basın bildirisinde 27 Mayıs itibari ile 'Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler'i yürürlükten kaldıracağını duyurdu.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Covid 19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, uzaktan veya dönüşümlü esnek çalışma yöntemlerini düzenleyen Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler 27/05/2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu tarihten itibaren tüm kamu personeli normal mesai düzenine dönüş yapacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.