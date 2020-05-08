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Ağrı’da Kızılay’a kan bağışı kampanyası devam ediyor

İHA

Ağrı’da Kızılay’a kan bağışı kampanyası devam ediyor

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay için başlatılan kan bağışı kampanyası Ağrı’da devam ediyor.
Başlatılan kampanya kapsamında Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve eğitim camiasının yanı sıra kentte faaliyet gösteren Ağrı Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki STK’lar iftardan sonra Cumhuriyet Caddesindeki Kızılay Kan Bağış Noktasına gelerek kan bağışında bulundu.
Başlatılan kan bağışı kampanyasına ilişkin açıklama yapan Ağrı Vefa Sosyal Destek Grubu İl Koordinatörü Vefa Çelik, Vefa Sosyal Destek Grubunun şuana kadar kentte yürüttüğü faaliyetleri anlatarak, sosyal sorumluluk gereği bünyelerinde bulunan STK’lar ile birlikte kan bağışında bulunduklarını söyledi.

‘Kampanyamız üç gün sürecek’
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ise yaptığı açıklamada başlatılan kampanyaya eğitim camiası olarak üç gün boyunca milli eğitim personeli ile destek vereceklerini ifade ederek, “Başlatılan kampanyaya Ağrı olarak bizde destek vermek istedik. Sağ olsunlar öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimizin yanı sıra öğrencilerimizde ciddi bir katılım sağladılar. Bu kampanyamız üç gün boyunca devam edecek. İnşallah katılım artarak devam edecektir. Bu bizim için çok önemli. Özellikle pandemi ve Ramazan ayı ile birleşmesi sebebi ile insanlar belki biraz tedirgin ama kan bağışının faydalı olduğunu düşünüyoruz. İnsanların böyle dönemlerde kan verme ile alakalı tereddütleri var. Bizde bura da bir farkındalık yaratmak istedik. Bu sağlık açısından da önemli. Her kesi bu yüzden kan vermeye davet ediyoruz” dedi.
Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da korona virüs pandemisi nedeni ile Kızılay kan stoklarının kritik seviyenin altına indiğini ve bu yüzden ülke genelinde kan bağış kampanyası başlatıldığını belirterek, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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