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İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, anne olan öğretmenlerin Anneler Günü'nü kutladı

İHA

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, video konferans yöntemiyle öğretmen annelerle bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, anne olan öğretmenlerin Anneler Günü'nü kutladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, video konferans yöntemiyle öğretmen annelerle bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından birçok alanda yasaklar ve kısıtlamalar getirildi. Toplu alanlarda bulunmanın yasak olması nedeniyle toplantı ve görüşmeler birçok kurum tarafından video konferans yoluyla gerçekleştirilirken, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de anneler günü dolayısıyla öğretmen annelerde online görüşme yaparak Anneler Günü'nü kutladı.
Ağrı Merkeze bağlı Alpaslan İlköğretim Okulunda Bilişim öğretmeni olan ve doğum sırasında kan pıhtısının beyin damarlarından birine gitmesi sonucunda beyin kanaması geçiren Nurşen Sarı ile özel bir görüşme gerçekleştiren Milli Eğitim Mehmet Faruk Tekin, kendisinin hem Anneler Günü'nü kutlayıp hem de sağlığıyla ilgi bilgiler aldı. Dönüşümlü olarak gelip giden öğretmenlerin olduğunu belirten Tekin, “Sizler olmadan hiçbir anlamı yok. Gerçekten özledik” ifadelerine yer verdi. Kendisini aradığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Nurşen Sarı, “Çok teşekkür ederim hocam ince düşünceniz için. Gerçekten çok duygulandım, çok onur duydum. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.
Korona virüs nedeniyle kutlamaların sönük geçtiğini ve pandemi sürecinde öğretmenlerle video konferans yoluyla bir araya geldikleri için mutlu olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Bu Pandemi sürecinde maalesef bu kutlamalar sönük geçiyor. Anneler Günü haftası olması sebebiyle özellikle öğretmenlerimizle video konferans yapmak istedik. Hem anne olup hem öğretmen olan öğretmenlerimizle bir araya gelmek istedik. Anneler biliyorsunuz bizim için çok önemli. Toplumda çok önemli bir yere sahipler. Bizim için çok kutsal bir değer ve biz öğretmen olarak da bizim ilk öğretmenlerimiz annelerimizdir. O yüzden biz Anneler Günü başta kendi annem olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü, öğretmenlerimin Anneler Günü'nü kutluyorum. Onlara sağlıklı güzel günler diliyorum. Bizim Nurşen öğretmenimiz vardı. Çok sıkıntılı bir süreçten geçti. Kendisi doğum esnasında rahatsızlandı. Öğretmenimizle video konferans yoluyla görüştük. Hem öğretmenimizi hem de evladını sağlıklı sıhhatli bir şekilde görmek bizi çok mutlu etti özellikle bu pandemi sürecinde. Kendileri de çok mutlu oldular. Bu vesileyle bütün anne olan öğretmen arkadaşlarımın ve bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum.” Açıklamalarında bulundu.

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