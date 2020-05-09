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Öğrenciler Kodla Ağrı Şenliğine evden katıldı

İHA

Ağrı'da her yıl düzenli olarak düzenlenen Kodla Ağrı Şenliği'ne bu yıl öğrenciler korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle evlerinden EKonferans yolu ile katılım sağladı.

Öğrenciler Kodla Ağrı Şenliğine evden katıldı

Ağrı’da her yıl düzenli olarak düzenlenen Kodla Ağrı Şenliği’ne bu yıl öğrenciler korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle evlerinden EKonferans yolu ile katılım sağladı.
Bilim Teknolojileri Haftası nedeniyle her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Kodla Ağrı Şenliğine, bu yıl korona virüs nedeniyle dışarıda gerçekleştirilemediği için öğrenciler evlerinde yaptıkları proje çalışmalarını Ekonferans yolu ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’e ve Koordinatör öğretmenlere sergileyerek katılım sağladı.
Konu ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, bu yıl korona virüs nedeniyle Bilim Teknolojileri Haftasında hazırladıkları birçok etkinliği yapamadıklarının üzüntüsü içinde olduklarını belirterek, Kodla Ağrı Şenliği kapsamınsa imkanlar dahilinde düzenledikleri etkinliklere öğrencilerin evlerinden katıldıklarını söyledi.

“Kodla Ağrı kapsamında her sene düzenli olarak yaptığımız bilim şenliğimizi bu sene yapamadık“
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin öğrencilerle EKonferans yoluyla görüştükten sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bu haftanın Bilim Teknolojileri Haftası olması sebebiyle öğrencilerle Ekonferans yöntemiyle görüştük. Maalesef bu sene birçok etkinliğimizi bu pandemi salgınından dolayı yapamadık. Bu yüzden üzüntü içindeyiz. Özellikle bizim Kodla Ağrı kapsamında her sene düzenli olarak yaptığımız bilim şenliğimizi bu sene yapamadık. Sayın Valimizin büyük katkılarıyla ve destekleriyle gerçekleştirdiğimiz maalesef Kodla Ağrı Şenliğimizi de bu yıl yapamadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Sayın Valimizle bu konuyu istişare ettik. Bu haftanın da önemine binaen bu hafta çocuklarımızla online bir şenlik havasında bir yarışma yapalım istedik. Sağ olsun Sayın Valimizde bize destek oldular. Bu sebeple bende çocuklarımızla bir görüşme yaptım. Hepsi özellikle bu pandemi salgını sebebiyle evde olmaları hasebiyle özellikle kodlama yazılım ve projeler noktasında çocuklarımız çok gayretle çalıştıklarını gördüm. Açıkçası çok mutlu oldum.“

“Şuana kadar il genelinde 75 tane öğrencimiz katılım sağladı“
Öğrenciler için sosyal medya ve Youtube üzerinden de yarışmalar düzenlediklerini dile getiren Tekin, Bilişim Teknolojileri haftasında düzenledikleri Kodla Ağrı Şenliği yarışmasına il genelinde toplamda 75 tane öğrencinin katıldığını kaydetti. Tekin, desteklerinden dolayı Ağrı Valisi Süleyman Elban’a teşekkür ederek, “Bizim özellikle sosyal medya üzerinden ve Youtube üzerinden de yine kodlamayla alakalı etkinliklerimiz vardı. Bu anlamda çocuklarımızda evde kendi etkinliklerini ve projelerini hazırladılar ve bunu da bizde bir yarışmayla taçlandırmak istedik. Özellikle daha anlamlı olsun diye Bilişim Teknolojileri Haftasına denk getirdik. Şu ana kadar il genelinde 75 tane öğrencimiz katılım sağladı. Katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yine koordinatör öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle bizden her zaman desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum.“ Diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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