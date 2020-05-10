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Ağrı Valisi Elban’dan Anneler Günü mesajı

İHA

Ağrı Valisi Elban’dan Anneler Günü mesajı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Vali Süleyman Elban yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. En değerli varlığımız, baş tacımız annelerimizin tek beklentisi ise sevgidir.
Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı vardır. Onların değerini kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir.
Yerleri doldurulamayacak, değerlerini ölçmede hiçbir şeyin tartı olamayacağı, üzerimizdeki haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceği annelerimizi, sadece bir gün ile sınırlı kalmayarak hayatımızın her gününde hatırlama bilinç ve vefasına sahip bir milletin fertleri olarak bu anlamlı günün annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza katkı sağladığına inanmaktayım.
Bu vesile ile annelerimizden hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Hayatın tüm güzelliklerine layık olan baş tacımız annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyor, eli öpülesi tüm annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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