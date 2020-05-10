Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den Anneler Günü mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında, ”Karşılıksız özveri ve fedakarlığın yegane örneği olan, bizleri hesapsız bir fedakarlıkla büyüten, fedakarlık, hoşgörü ve sevginin timsali olan annelerimiz, yerleri asla doldurulamayacak en değerli varlıklarımız, yaşantımızda her şeyin gönlümüzce olmasını dileyen, yüreğinde sonsuz sevgi ve sabır taşıyan, sevincimizi, üzüntümüzü bizlerle paylaşan, her türlü zorluğa katlanarak daima yanımızda olan, yanımızdayken sonsuz huzur bulduğumuz ve dertlerimizi unuttuğumuz, dünyanın en kutsi görevini üstlenen fedakarlık ve özverinin en büyüğünü sergileyen değerli annelerimizin şehitlerimizin anneleri başta olmak üzere anneler gününü en içten duygularımla kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

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