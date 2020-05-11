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İki aydır yanına gidemediği oğlunun doğum gününü sağlık ocağında kutladı

İHA

İki aydır yanına gidemediği oğlunun doğum gününü sağlık ocağında kutladı

Ağrı’da üç yıldır 6 No'lu Sağlık Ocağında hemşire olarak görev yapan iki çocuk annesi Şerife Karaşın, korona virüs salgını nedeni ile Memleketi Kütahya’da bırakmak zorunda kaldığı 8 yaşındaki oğlu Mehmet Buğra’nın doğum gününü, Sağlık Sen Ağrı Şube Başkanlığı’nın sağlık ocağında düzenlediği sürpriz doğum günü etkinliği ile kutladı.
Korona virüs salgını nedeni ile iki aydır çocuklarından ayrı kalmak zorunda kalan hemşire Şerife Karaşın, hem anneler gününde hem de oğlu Mehmet Buğra’nın doğum gününde çocuklarının yanında olamadı. Salgın nedeni ile sağlık çalışanlarına getirilen şehir dışına çıkma kısıtlamasından dolayı izin alıp memleketi Kütahya’ya gidemeyen hemşire Şerife Karaşın’un durumundan haberdar olan Sağlık Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal ve Sağlık Sen üyeleri Şerife Karaşın’a sürpriz yaptı.
Sağlık Sen Kütahya Şube Başkanlığı ile irtibata geçen Sağlık Sen Ağrı Şube Başkanı Mağal ve sendika üyeleri sürpriz yaparak Şerife Karaşın ve oğlu Mehmet Buğra’yı doğum gününde görüntülü olarak bir araya getirdi. Ağrı’dan bin 393 kilometre uzaktaki Kütahya’da bırakmak zorunda kaldığı oğlunun doğum gününü kutlayan Anne Karaşın, duygusal anlar yaşadı.
‘İki aydır çocuklarımı göremiyorum’
Hem anneler günün de hem de 8 yaşındaki oğlu Mehmet Buğra’nın doğum gününde korona virüs salgını ile mücadele ettikleri için çocuklarının yanına gidemeyen Hemşire Şerife Karaşın, organizasyon sonrasında yaptığı açıklamada: “ Ben üç yıldır Ağrı’da görev yapıyorum. İki çocuk annesiyim. Biri 4, biri 8 yaşında iki oğlum var. Korona virüs nedeni ile çocuklarımızdan şu an ayrıyız. Evdeki kronik rahatsızlıkları olan yakınlarımıza ve çocuklarımıza hastalığın bizden bulaşma riskine karşı onlardan ayrılmak zorunda kaldık. İki ay önce onlar Kütahya’da kaldı. Dün Anneler Gününde ve bu gün oğlum Mehmet Buğra’nın doğum gününde onların yanlarında olamadım. Bu gün Sağlık Sen Şube Başkanımız ve üyelerimiz bizi böylesi bir günde yalnız bırakmadılar. Böyle bir organizasyon düzenlediler. Her kese çok teşekkür ediyorum” dedi.
‘Lütfen kurallara uyalım’
Korona virüs salgınının bir an önce bitmesi için her kesi kurallara uymaya çağıran anne Karaşın: “ Bu gün oğlumun doğum gününde yanında olabilmeyi çok isterdim. Ama şu anda görev başında olduğumuz için, yapmamız gereken daha önemli işler olduğu için bu gün burada kaldık. Ama en kısa sürede bu salgın bir an önce bittiğinde bizde yavrularımıza kavuşuruz. Benim gibi birçok sağlık çalışan anne ve baba var. Hepsi şu anda çocuklarından ayrı. O yüzden bizim de evlatlarımıza kavuşmamız için herkese sesleniyorum. Lütfen evde kalın ve kurallara uyun. Bir an önce bu salgını Türkiye olarak hep birlikte yenelim” ifadelerini kullandı.
‘Yılın annesi olarak seçtik’
Sağlık Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal ise yaptığı açıklamada korona virüs salgını ile mücadelesi nedeni ile iki aydır çocuklarından uzak kalan hemşire Karaşın’a destek ve moral vermek amacıyla oğlu Mehmet Buğra için doğum günü organizasyonu düzenlediklerini ifade ederek, “Öncelikle bütün annelerimizin geçmiş Anneler Gününü kutluyorum. Bu salgın sürecinde bütün sağlık çalışanlarımız zor bir süreçten geçiyor. Şerife Hemşiremizin durumunu da kendisinde öğrendik. Bu durum karşısında çok duygulandık. Kendisi iki aydır çocuklarından ayrı. Bizde buradan böyle bir organizasyon yapmayı düşündük. Kütahya Sağlık Sen Şube Başkanımız Ahmet Demirsöz ile birlikte bu organizasyonu düzenledik. Hem bura da anne ve babanın yüzlerini güldürelim hem de orada çocuklarımızın da bir nebze olsun yüzü gülsün istedik. Organizasyonda Kütahya Şubemiz orada çocuğumuzun doğum gününü kutladı. Bizde bura da anne ile birlikte kutladık. Aynı zamanda annemiz, hemşiremiz Şerife Karaşın’u da yılın annesi seçtik. Allah çocuklarına uzun ömürler versin. İnşallah en kısa sürede de bu salgını hep birlikte atlatmış da oluruz” şeklinde konuştu.

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