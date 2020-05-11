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Yasak kalktı, vatandaşlar kuaförlere koştu

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan kuaförler, normalleşme sürecinde alınan kararlar doğrultusunda bugün açıldı. Ağrı'da da açılan kuaförler, sağlık ve hijyen kuralları çerçevesinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Yasak kalktı, vatandaşlar kuaförlere koştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan kuaförler, normalleşme sürecinde alınan kararlar doğrultusunda bugün açıldı. Ağrı’da da açılan kuaförler, sağlık ve hijyen kuralları çerçevesinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından getirilen kısıtlamalar doğrultusunda güzellik salonları, berber ve kuaförler yaklaşık iki ay önce kapatıldı. Normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı, 6 Mayıs 2020'de valiliklere genelge göndererek berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma kurallarını belirledi. Alınan kararlar doğrultusunda bugün itibariyle açılan berber, kuaför ve güzellik salonları genelgeye göre 09.0021.00 saatlerinde ve randevu sistemiyle hizmet vermeye verebilecek. Ağrı’da da hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyarak müşterilerini kabul ediyor.
Ağrı’da bir kuaför salonu işleten vatandaşlardan Fırat Çakan, korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların ardından bu süreçte ekonomik olarak zorluk yaşadıklarını belirtti. Bunun yanı sıra vatandaşların da mağdur olduğunu bu nedenle kendisini arayıp eve davet ettiklerini ancak yasaklar nedeniyle kabul etmediğini söyledi. Normalleşme süreci kapsamında kuaför, güzellik salonu ve berberlerin yeniden açılacağını duyunca kuaför salonunu dezenfekte ettirdiğini ifade eden Çakır, “Ayın 11’inde bu müjdeli haberi duyunca, öncesinde gelip güzel bir dezenfekte yaptık dükkanımızda. Bayağı bir temizledik. Tabi randevu sistemiyle çalışıyoruz. Yeni çalışma sisteminde hijyene daha çok önem veriyoruz. Müşterilerde bunu istiyor” açıklamalarında bulundu.
Vatandaşların evden gelirken önlüklerini beraberinde getirdiklerini, getirmeyen vatandaşlar için de tek kullanımlık önlük kullandıklarını belirten Fırat Çakan, sosyal mesafe kuralına da dikkat ederek iki kişi arasında kalan koltukları boş bıraktıklarını ve her müşterinden sonra koltukları dezenfekte ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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