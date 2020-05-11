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Esnaf, bahar ve korona temizliğini birleştirdi

İHA

Ağrılı esnaf, her yıl bahar ayında iş yerlerinde yaptıkları bahar temizliğini bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında alınan hijyen ve temizlik önlemleriyle birleştirerek gerçekleştirdi.

Esnaf, bahar ve korona temizliğini birleştirdi

Ağrılı esnaf, her yıl bahar ayında iş yerlerinde yaptıkları bahar temizliğini bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında alınan hijyen ve temizlik önlemleriyle birleştirerek gerçekleştirdi.
Küresel bir sorun haline gelen korona virüsten korunmanın en temel yönteminin temizlik ve hijyen olmasından dolayı tüm dünya temizliğe uyulması konusunda uyarılar yapıyor. Türkiye’de de birçok ilde temizlik ve hijyen önlemleri kapsamında sokaklar, caddeler ve işletmeler belediyeler ve vatandaşlar tarafından düzenli olarak yıkanıyor.
Her yıl düzenli olarak yapılan bahar temizliğinin bu yıl korana virüs salgınına denk gelmesi nedeniyle Ağrılı esnaf, bahar temizliğini korona virüs temizliğiyle birleştirdi. İş yerlerinin camlarını ve yolları köpürtüp yıkayan esnaflar, bu şekilde hem korona virüsten korunmaya çalışıyor hem de bahar temizliği yapıyor. Temizlik ve hijyen önlemleri kapsamında iş yerlerinin camlarını ve çevresini yıkayan esnaflardan Mustafa Akyol, korona virüs nedeniyle iş yerini hem kendi sağlığı için hem de gelen müşteriler için düzenli olarak temizlediğini söyleyerek, “Küresel bir virüs sıkıntısı var . Bundan dolayı iş yerlerimizi düzenli olarak dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Hem kendi sağlığımız için hem de gelen müşterilerimizin sağlığı için kendi imkanlarımızla dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Zaten günlük temizlik yapılıyordu evlerde ve iş yerlerinde ancak virüs nedeniyle gün içinde birkaç kez daha fazla yapmaya başladık. Eldiven kullanmaya özen gösteriyoruz. Maskesiz içerde ve dışarda durmuyoruz. Gelen müşterilere de maske takmalarını söylüyoruz. Mesafe kurallarına uymalarını söylüyoruz. Gelen müşterilerimize kolonya dökerek imkanlarımız dahilinde dezenfekte etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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