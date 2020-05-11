Ağrı’da piyasa değeri 200 bin TL olan elli adet havalı av tüfeği ele geçirildi

Ağrı il Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, AğrıDoğubayazıtİncesu Köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş 50 adet havalı av tüfeği ve 5 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Ağrı Doğubayazıt İncesu Köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş vaziyette, piyasa değeri 200 bin TL olan 50 adet havalı av tüfeği ve 5 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir.”
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