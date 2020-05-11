Doğubayazıt'ta şimşekler akşamı aydınlattı

<br>AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde dün akşam gökyüzü peş peşe çakan yıldırım ve şimşeklerle aydınlandı.<br>Doğubayazıt'ta akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ardından çakan şimşekler gözyüzünü aydınlattı. Bu anlar ise Armağan Gözükara isimli vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çağlayan, "Akşam saatlerinde yakaladığım anlardan biri" diye sosyal medya hesabından paylaştı. Şimşeklerin geceyi aydınlattığı o anların görüntüsü beğeni topladı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı DHA<br>2020-05-11 18:28:27<br>
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