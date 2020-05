Başkan Sayan, her gün Vefa Sosyal Destek Grubu adına çalışıyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun gönüllü bir üyesi olarak her gün ev ev dolaşarak ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından ülke genelinde yardım seferberliği başladı. İllerde, Belediye ve Valiliklerin ortaklaşa yürüttüğü Vefa Sosyal Destek Grupları, salgın nedeniyle evden çıkamayan ve yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ağrı’da da yardıma muhtaç olan binlerce kişinin ihtiyaçlarını karşılayan ve çalışmalarına her gün düzenli olarak devam eden Vefa Sosyal Destek Grubunun gönüllü bir üyesi olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, her gün birçok kişiye yardım dağıtıyor. Özellikle 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına kapı kapı dolaşan Belediye Başkanı Sayan, maddi durumu kötü olan ve yıkık dökük evlerde oturmak zorunda kalan vatandaşlara yardım kolisi vermenin dışında geriye kalan ihtiyaçlarını da karşılıyor. Yardım dağıtmak için gittiği evlerde gördüğü manzara karşısında defalarca duygusal anlar yaşayan Belediye Başkanı Savcı Sayan, bu evlerde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra evlerinde de tadilatlar yaptırıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubuna ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların gönderdiği yardımların yanı sıra, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının gönderdiği yardım kolilerini de dağıtan Belediye Başkanı Savcı Sayan, yoksul mahallelere giderek ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ediyor.

“Yoksulluğun gözü kör olsun”

Vefa Sosyal Destek Grubunun gönüllü bir çalışanı olarak hizmetkârlığa devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Sayan, “ Her gün gittiğim evlerde gördüğüm manzara karşısında büyük üzüntü yaşıyorum. Yoksulluğun gözü kör olsun. Yardıma muhtaç olan bütün vatandaşlarımıza ulaşacağız inşallah.” İfadelerini kullandı.

