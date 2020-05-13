Ağrı Belediye Başkanı Sayan’dan DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan’ın iddialarına yanıt

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağrı Belediye Başkanı Sayan’dan DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan’ın iddialarına yanıt

İHA

DİSK/Genelİş Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın Ağrı Belediye yönetiminin, işçilerin Hizmetİş Sendikasına geçmesi için baskı, şantaj ve tehdit uyguladığını iddia etmesi üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan’dan DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan’ın iddialarına yanıt

DİSK/Genelİş Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın Ağrı Belediye yönetiminin, işçilerin Hizmetİş Sendikasına geçmesi için baskı, şantaj ve tehdit uyguladığını iddia etmesi üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan konu ile ilgili açıklama geldi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan hakkında çıkan iddialara yönelik yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“DİSK/Genelİş Genel Başkanı Remzi Çalışkan Ağrı Belediye yönetiminin, işçilerin Hizmetİş sendikasına geçmesi için baskı, şantaj ve tehdit uyguladığımızı iddia etmiş. Konuya dair açıklamasında Covid19 salgını dolayısıyla sendikalarının Ağrı Şubesinin sağlık nedenleriyle toplantı yapmadıklarını, bizim bunu fırsat bilip üyelerini tehdit ettiğimizi söylüyor ve bizleri Ağrı Belediyesi yönetimini Covid19’dan daha tehlikeli ilan ediyor. Bizleri mahkemeye vereceklerini söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Elbette dava açma hakları var. Aynı şekilde bizim de karşı dava açma hakkımız var. Dava haklarından önce siz değerli basın mensuplarını ve kamuoyuna açıklama yapmak bizim kurumsal görevimizdir. Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 2020 verilerine göre ülkemizde yaklaşık 2 milyon sendikalı işçi, emekçi kardeşlerimiz bulunmaktadır. DİSK 184 bin üye mevcudu ile en son sıralarda yer almanın öz eleştirisini vermek yerine sırtımızdan mazlum edebiyatı yaparak başarısızlığını sümen altı etmeye çalışıyor. 1 Nisan 2019’da Ağrı Belediye Başkanı seçildiğim tarihten bu güne kadar “ideolojisi, fikri, inancı, sosyal konumu ve cinsiyeti” ne olursa olsun kimseyi işten çıkarmadığımı, kimsenin ekmeğine el uzatmadığımı bütün Ağrı halkı biliyor. DİSK/Genelİş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, galiba beni İBB’nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) yaptığı işçi kıyımları ile karıştırıyor. DİSK keşke sempati duydukları sözde demokrat CHP belediyelerinin emekçi kıyımlarına tepki gösterse. Biz Ağrı Belediyesi olarak bütün sendikaların örgütlenme özgürlüğünü savunuyoruz. İsteyen emekçi, işçi kardeşimiz istediği sendikaya üye olma hakkının savunucularıyız. Birçok emekçi kardeşim sendika ağalarının kendilerine baskı uyguladıklarını bu dönem de hür iradelerini kullanmak istediklerini söylemesi bizler için sadece sevinç kaynağı olmuştur. Sendika tercihlerini değişmek isteyen işçi emekçi kardeşlerimizin iradelerine dair söz söyleme hakkını DİSK yetkilileri hangi insan hakları maddesine dair yorumluyor? Dünyanın bütün sistemleri Covid19 salgını sürecinde dijital/görüntülü toplantılar yapıp bilgi akışında bulunup hizmet etmeye devam ederken, bu salgından dolayı Ağrı şubesi toplantı yapamadı mazereti doğrusu tamda DİSK beceriksizliğine yakışır biz mazeret olmuş. Ağrı özeline dönersek; ABD’ye maske yardımı yapıldığında DİSK Ağrı şube başkanı Ersin Erincik’in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve şahsımı kast ederek, Bunlar ABD’ye maske yardımı yaptı ABD’de terör örgütü PYD yardım etti. Bunlar için teröre yardım yataklıktan dava açalım dediğini biliyor mu Sayın Çalışkan? Bilgi ve belgeler elimizde mevcut olup mahkeme sürecinde siz değerli basın mensuplarına sunacağız. 20 yıldır ne hikmetse değişmez “ yerine kimse gelemez” sendika ağalığını ilan etmiş, sendikayı bireysel emellerine, hırslarına, iftiralarına alet eden ve buradaki toplumsal dokuyu hassasiyetlerini zedeleyen DİSK Ağrı Şube Başkanı Erincik’in tehditlerle Hakiş’in, Türkiş’in Ağrı Belediyesi’nde örgütlenmesine engel olduğundan habersiz olmaları çok manidar. İnsan haklarına dem vuran Sayın Çalışkan’ın literatüründe Hakiş, Türkiş’in sendikalar faaliyetlerinin galiba bir kıymeti harbiyesi yoktur. Kıymetli Ağrı halkı biliyor ki ekmek benim en kutsal davamdır. Bu kentte “para gücü, sendika gücü, parti gücü ve basın gücü” ile bizleri istedikleri şekle koyacaklarını düşünenlere şunu sizin vasıtanızla ileteyim. Bizi halk seçti. Halkın emaneti cehennem ateşinden daha yakıcıdır. Ne sendika ağaları ne de hukuksuzluğa bulaşanlara tavizimiz olamaz. Muhatabımız HAK’kın korkusu ile halktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğubayazıt'ta, 167 polisle 'Güven04' uygulaması
YEREL HABERLER Doğubayazıt'ta, 167 polisle 'Güven04' uygulaması
Başkan Sayan, her gün Vefa Sosyal Destek Grubu adına çalışıyor
YEREL HABERLER Başkan Sayan, her gün Vefa Sosyal Destek Grubu adına ...
Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğünden GÜVEN04 uygulaması
YEREL HABERLER Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğünden GÜVEN04 ...
Ağrı’da 167 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da 167 kilogram eroin ele geçirildi
Ağrı'da piyasa değeri 12 milyon lira olan 167 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı'da piyasa değeri 12 milyon lira olan 167 kilo ...
Milletvekili Çelebi’den Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na 14 maddelik Ağrı talebi
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi’den Ulaştırma Bakanı ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Engelliler Haftası ...
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Bakan Albayrak'a destek mesajı
YEREL HABERLER Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Bakan Albayrak'a ...
Kerim Amca’nın efsane fötr şapkası oğlunun makam odasında
YEREL HABERLER Kerim Amca’nın efsane fötr şapkası oğlunun makam ...
Doğubayazıt'ta şimşekler akşamı aydınlattı
YEREL HABERLER Doğubayazıt'ta şimşekler akşamı aydınlattı
Ağrı’da piyasa değeri 200 bin TL olan elli adet havalı av tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da piyasa değeri 200 bin TL olan elli adet ...
Esnaf, bahar ve korona temizliğini birleştirdi
YEREL HABERLER Esnaf, bahar ve korona temizliğini birleştirdi
Milletvekili Çelebi’den, Ulaştırma Bakanı Karaalioğlu’na 14 maddelik Ağrı talebi
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi’den, Ulaştırma Bakanı ...
Yasak kalktı, vatandaşlar kuaförlere koştu
YEREL HABERLER Yasak kalktı, vatandaşlar kuaförlere koştu
İki aydır yanına gidemediği oğlunun doğum gününü sağlık ocağında kutladı
YEREL HABERLER İki aydır yanına gidemediği oğlunun doğum gününü ...
Ağrı Barikat04 Taraftar Derneği 286 aileye yardım ulaştırdı
YEREL HABERLER Ağrı Barikat04 Taraftar Derneği 286 aileye yardım ...
Ak Parti’den Şehit ailesine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Ak Parti’den Şehit ailesine anlamlı ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X