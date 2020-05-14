‘Meslekte Üstün Hizmet Ödülü’ Gazeteci Ahmet Genç’e verilecek

Uluslararası Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ‘Meslekte Üstün Hizmet Ödülü’nün bu yıl alınan yönetim kurulu kararı Ağrı’ya verilmesi kararlaştırıldı.

Yaklaşık 200 ülkede 1 milyon 250 bin üyesi ile dünyanın en büyük sivil toplum örgütü olan Uluslararası Rotary Kulübü, Birleşmiş Milletler'de sandalyesi olan dünyadaki tek sivil toplum örgütü olarak, dünyada polio (çocuk felci) hastalığını sona erdiren kulüp olarak tanınıyor. Rotary 2420. Bölge tarafından her yıl düzenlenen ‘Meslekte Üstün Hizmet Ödülü’ yapılan toplantıların ardından sahibini buldu. Birçok adayın gündeme geldiği görüşmeler sonucunda ödülün bu yıl ‘Kadrajın Öte Yüzü’ kitabı ile meslekte 20. yılını bitiren Ağrılı Gazeteci Ahmet Genç’e verilmesi kararlaştırıldı.

Alınan yönetim kurulu kararının ardından karar Ahmet Genç’e bildirilirken, ödülünün Covid19 virüsü nedeniyle ilk defa telekonferans yöntemiyle verileceği duyuruldu. 18 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan törene Rotary 2420. Bölge Guvernörü Nezih Bayındır, İstanbul Levent, Sarıyer, Maslak başkanlarının yanı sıra çok sayıda kulüp yöneticisinin yer alacağı açıklandı. Ödül töreninde Gazeteci Ahmet Genç’in ‘Türkiye’de Basın’ konulu bir söyleşi yapacağı ifade edildi.

Bu ödülü yer yıl mesleğinde başarılı kişilere verdiklerini belirten Rotary 2420. Bölge Guvernörü Nezih Bayındır, bu yıl da yapılan araştırmalar sonucunda ödülün Ağrı’ya gideceğini açıkladı. Salgın döneminde çalışmalara ara vermeden devam etmeye çalıştıklarını ifade eden Bayındır, “Pandemi sürecinde tüm arkadaşlarımız çalışmalarını uzaktan ancak ara vermeden sürdürüyorlar. Bizler Rotary ailesi olarak bu sürece destek olmak için 210 bin dolar değerinde olan Türkiye’nin ilk mobil tomografi cihazını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne teslim ederek bağışladık. Bu süreçte gönül isterdi ki ‘Meslekte Üstün Hizmet Ödülü’ törenimizi büyük bir katılımla yapmak istiyorduk ancak süreçten dolayı telekonferans yönetimi ile bu ödülü takdim etmeyi uygun bulduk” şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşundan böyle bir anlamlı ödülü Ağrı’ya kazandırdığı için oldukça mutlu olduğunu belirten Gazeteci Ahmet Genç de ödülün pazartesi Ağrı’ya ulaştırılacağını söyledi. 20 yıllık gazetecilik deneyimlerinin yer aldığı Kadrajın Öte Yüzü adlı kitabının 1 buçuk ay içinde 3. baskıya girdiğini dile getiren Genç, “Kitabımız kısa sürede ilimizde ve ülkemizde ses getirdi. Bu sürece katkıda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan başta olmak üzere tüm halkımıza minnettarım. Böylesi anlamlı bir ödülün Ağrı’ya gelecek olması beni onurlandırmıştır. İnşallah tüm Ağrı halkı adına pazartesi günü düzenlenecek olan tören ile ödülümüzü ilimize kazandıracağız” dedi.

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