Ağrı’da parklar çocuklar için dezenfekte edildi

<br>Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da çocuk parkları belediye ekiplerince dezenfekte edildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara haftada bir gün izin verilmesi sonrası Ağrı Belediyesi harekete geçti. Sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubu çocukların kendilerine oyun alanı olarak parkları seçmeleri üzerine belediye ekipleri, kent merkezindeki çocuk parklarını dezenfekte etti. Ekipler, haftada bir gün 11.00-15.00 saatleri arasında izinli olan çocuklar için parkları sağlıklı hale getirdi. <br>DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR<br>2020-05-14 14:12:43<br>
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