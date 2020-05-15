Ağrı'da hafif ticari araç, şarampole uçtu: 6 yaralı

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<br>Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.<br>Kaza, sabah saatlerinde, AğrıErzurum yolunun Saç Dağı geçidi, Ağıllı mevkisinde meydana geldi. İzmir´den Ağrı´ya giden Mustafa Yüce´nin kullandığı 04 AB 390 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Yüce ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası yaralıları ambulanslarla Erzurum ve Ağrı'daki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR<br>2020-05-15 11:36:31<br>

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