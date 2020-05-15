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Başkan Sayan verdiği sözü tuttu

İHA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği ve oldukça duygusal anlar yaşadığı Tükez teyzenin evini onarımdan geçirtip, ihtiyacı olan eşyaları aldıktan sonra kendisini yeniden ziyaret etti.

Başkan Sayan verdiği sözü tuttu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği ve oldukça duygusal anlar yaşadığı Tükez teyzenin evini onarımdan geçirtip, ihtiyacı olan eşyaları aldıktan sonra kendisini yeniden ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde 'Anneler Günü'nü kutlamak üzere 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan evleri gezen Başkan Sayan, yardım kolilerini taşıdığı ev içerisinde gördüğü manzara karşısında duygusal anlar yaşayarak yaşlı kadından defalarca özür dilemişti.
Evden çıktıktan sonra evin yapılması için hemen talimat veren Başkan Savcı Sayan, 86 yaşındaki Tükez Şener’e verdiği sözü tutarak evini onarımdan geçirip ev için birçok malzeme aldı. Belediye ekiplerini kısa süre içerisinde elden geçirdiği eve buzdolabı ve oturma gibi ev eşyaları da alındı. Helallik istediği Tükez teyzeyi bir hafta aranın ardından yeniden ziyaret eden Başkan Sayan, yaşlı kadınla uzun süre sohbet etti.
Bir belediye başkanı olarak Tükez teyzenin kendisine emanet olduğunu söyleyen Başkan Savcı Sayan, “Tükez teyzemizin evindeyiz. Gelmiştik, ciğerimiz yanmıştı. Bu ilin yöneticileri olarak sorumluluğumuzu yerine getirmediğimizi düşünmüştük. Tükez teyze bizi affetmezse Allah da bizi affetmez diye düşünmüştük. Helallik aldık, elini öptük. Üzerimize düşeni yaptık. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. İnşallah Tükez teyze bize emanet. Biz her zaman onun emrindeyiz. Ayrıca evin bütün bakım ve temizliğini yapan Ağrı Belediyesi Bakım ve İhtiyaç Merkezi üyelerine de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Allah bizi affeder inşallah” şeklinde konuştu.

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