Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı’dan Ankara’ya havalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı’dan Ankara’ya havalandı

İHA

Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı’dan Ankara’ya havalandı

Ağrı’da şeker düşüklüğüne bağlı olarak nöbet geçiren 17 günlük Kübra Ceyhan, ambulans uçak ile Ankara’ya sevk edildi.
Ağrı’nın Tutak ilçesinde anne ve babası birinci derece akraba olan ve şeker düşüklüğüne bağlı olarak nöbet geçiren 17 günlük Kübra Ceyhan, Tutak Devlet Hastanesinden Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada gerekli işlemleri yapılan Kübra bebeğin tedavisine devam edilebilmesi için Ankara Cebeci Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ankara’dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans uçak, gece saat 02:00 civarında Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na indi. Korona virüs nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alan ekipler hastayı ambulanstan aldı. Uçak ambulansa bindirilen Kübra Ceyhan, tedavisinin devam etmesi için Ankara’ya doğru yola çıktı.
Kübra bebeği yolcu etmek için Ağrı Ahmedi Hani Havalimanına gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapılan hizmetler karşısında devlet ile gurur duyulması gerektiğini, daha önceden yer ambulanslarının bile bulunmadığını söyleyerek, “ Saat 02:10... Devletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Kübra bebek 17 günlük, uçak Ankara’dan geldi alıp götürüyor. Bundan bir hafta önce de iki tane bebeğimizi götürmüştü. Dolayısıyla bunun kıymetini bilmemiz lazım. Artık neredeyse Erzurum ve Ağrı arasında da uçak ambulans kullanacağız. Doğu ve Güneydoğu da bundan birkaç yıl önce yer ambulansını bile bulamıyorduk. Hastanelerde rehine hastalar vardı. Bugün artık uçak ambulanslardan biri iniyor biri kalkıyor. Bu Türkiye için, bizim için, bu memleketi seven herkes için bir gurur vesilesidir. Buradan bütün Ağrılar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bebeğin ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kübra bebeğimiz Ankara Cebeci hastanesine götürülüyor. Allah sağlık versin. Allah kimseyi devletsiz devleti de idarecisiz etmesin. Gerekli bütün görüşmeleri yapmamıza hiç gerek yok. Zaten 24 saat otomatik bir şekilde, mükemmel bir şekilde yürüyor. Sağlık Bakanımızın ekibi Türkiye’nin her tarafından haberdardır. Bizim aramamıza veya birilerinin aramasına hiç gerek yok. Yeter ki duyurulsun yeter ki ismi kaydedilsin.” İfadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sayan ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Sayan ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ...
Ağrı’da Kızılay’ın Kan Bağışı Kampanyasına destek devam ediyor
YEREL HABERLER Ağrı’da Kızılay’ın Kan Bağışı Kampanyasına destek ...
Beşiktaş Taraftar Grubu Çarşı’dan Ağrı’ya yardım eli
YEREL HABERLER Beşiktaş Taraftar Grubu Çarşı’dan Ağrı’ya yardım eli
Ağrı'da öğretmenlere "Eğitim Koçluğu" programı
YEREL HABERLER Ağrı'da öğretmenlere "Eğitim Koçluğu" programı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X