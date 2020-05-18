Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir’den 19 Mayıs mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir’den 19 Mayıs mesajı

İHA

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir’den 19 Mayıs mesajı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.
İl Müdürü Demir mesajında, "19 Mayıs 1919, Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin ve devamında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının müjdecisi olmuştur. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" dedi.
19 Mayıs; milletimizin kutlu bir silkinişi, destansı bir uyanışı, istiklal uğruna her şeyi göze aldığını ispatlayan muazzam bir stratejik dirilişi olarak tarihe mühür vurmuştur.
Dün olduğu gibi bugün de lazım olan aynı anlayışın gençliğe kazandırılması milli geleceğimiz açısından hayati derecede önemlidir. Gençlik, yeni fikirler, aydınlık düşünceler, taze güç ve dinamik bir kuvvetin karşılığı olarak, yaşlanması mukadder olan bir toplum yapısına giren zindeliği, atılganlığı, enerjiyi ve iyimserliği ifade etmektedir.
Yarınların teminatı gençliğin daha iyi ve daha sorumlu yetişmesi hepimiz için vazgeçilmez hedef ve görevdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
Bu itibarla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele döneminin tüm kahramanlarına ve aziz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın 19 Mayıs mesajı
Ağrı Belediyesi bayram temizliğine başladı
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi bayram temizliğine başladı
Ağrı’da hayırsever vatandaşlar kimsesiz kadına umut oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da hayırsever vatandaşlar kimsesiz kadına umut ...
Ambulans uçak,17 günlük Kübra bebek için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans uçak,17 günlük Kübra bebek için havalandı
Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı’dan Ankara’ya havalandı
YEREL HABERLER Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı’dan Ankara’ya ...
Başkan Sayan ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Sayan ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ...
Ağrı’da Kızılay’ın Kan Bağışı Kampanyasına destek devam ediyor
YEREL HABERLER Ağrı’da Kızılay’ın Kan Bağışı Kampanyasına destek ...
Beşiktaş Taraftar Grubu Çarşı’dan Ağrı’ya yardım eli
YEREL HABERLER Beşiktaş Taraftar Grubu Çarşı’dan Ağrı’ya yardım eli
Ağrı'da öğretmenlere "Eğitim Koçluğu" programı
YEREL HABERLER Ağrı'da öğretmenlere "Eğitim Koçluğu" programı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X