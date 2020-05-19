Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'in 19 Mayıs mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'in 19 Mayıs mesajı

İHA

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'in 19 Mayıs mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında,19 Mayıs'ın Türk milletinin tarih sahnesinden silinmek üzereyken tüm varlığıyla ayağa kalkıp zaferini bütün dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirtti. Bağımsızlık ateşinin ilk kıvılcımı olan 19 Mayıs'ın milli mücadele ruhunun tek bir vücutta somutlaşarak bu cennet vatan uğruna feda olmaya hazır olanların destanı olduğunu kaydeden Tekin, "Kuşkusuz bu gün, dünya tarihini değiştiren bir öneme sahiptir. 19 Mayıs'ın en büyük hazinemiz olan gençlere armağan edilmesinde de bu mücadelenin ilelebet genç ve diri kalacağının mesajı vardır. Zira Milletimizin var olma yolunda atmış olduğu bu büyük adım, gelecek nesillere gençliğin güç ve enerjisiyle aktarılacaktır. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ederek; yarınımızı emanet ettiğimiz bütün gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlarım"dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Çelebi’den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi’den 19 Mayıs mesajı
Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın 19 Mayıs mesajı
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir’den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir’den 19 Mayıs ...
Ağrı Belediyesi bayram temizliğine başladı
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi bayram temizliğine başladı
Ağrı’da hayırsever vatandaşlar kimsesiz kadına umut oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da hayırsever vatandaşlar kimsesiz kadına umut ...
Ambulans uçak,17 günlük Kübra bebek için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans uçak,17 günlük Kübra bebek için havalandı
Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı’dan Ankara’ya havalandı
YEREL HABERLER Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı’dan Ankara’ya ...
Başkan Sayan ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Sayan ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ...
Ağrı’da Kızılay’ın Kan Bağışı Kampanyasına destek devam ediyor
YEREL HABERLER Ağrı’da Kızılay’ın Kan Bağışı Kampanyasına destek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X