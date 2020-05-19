Minik Kardelen ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına kumbarasını bağışladı

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak isteyen Kardelen Tulumtaş, kumbarasında biriktirdiği 376 TL’yi bağışladı.

Korona virüs nedeniyle başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Türkiye’nin birçok noktasından destek gelmeye devam ederken, Ağrı’da yaşayan Kardelen Tulumtaş da bu kampanyaya kumbarasıyla destek verdi. Sosyal medyada paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek vermek istediğini söyleyen minik Kardelen biriktirdiği 376 TL’yi bağışladı.



“Dişlerimi yaptırmak için toplamıştım”

Dişlerini yaptırmak için biriktirdiği parayı ‘ Biz Bize Yeteriz Tükiyem’ kampanyasına bağışlamak istediğini belirten Kardelen Tulumtaş, “Cumhurbaşkanı’nın yönettiği ‘ Biz Bize Yeteriz Tükiyem’ kampanyasına katılmak istiyorum. Kumbaramda bulunan parayı bağış yapmak istiyorum. Dişlerimi yaptırmak için toplamıştım. İnşallah bu hastalığı hep beraber yeneriz. Sonra dişlerimi yaptırırım. Bizler güçlü bir milletiz, ekmeğimizi paylaşıyoruz.Cumhurbaşkanıma bir mesajım var; Dimdik yolunuza devam edin, yolunuz açıktır. Çünkü Türkiye’nin size ihtiyacı var. Kumbaramı İl Başkanına vereceğim” ifadelerini kullandı.

Kardelen Tulumtaş’ın paylaştığı videoyu gören AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı olduğu için sokağa çıkma yasağı bulunan ve ailesiyle birlikte özel izin alıp makamına gelen minik Kardelen ile görüştü . Kumbarasıyla birlikte gelen Kardelen Tulumtaş'tan biriktirdiği 376 TL’yi alan İl Başkanı Abbas Aydın, bankaya göndererek kampanyaya bağışladı.

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