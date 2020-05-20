Diyadin Kaymakamı Doğan, 2 bin meyve ağacını vatandaşlara dağıttı

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Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan, 2 bin meyve ağacını ücretsiz vatandaşlara dağıttı.

Konu hakkında bilgi veren Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan," Ağrı Valiliğince başlatılan 'Meyve Yetiştiriciliği ve Geliştirmesi Projesi' kapsamında il genelinde 60 bin meyve ağacı çiftçilere dağıtıldı. Bu çerçevede ilçemizde de 2.000 elma, kiraz, kayısı meyve fidanını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık"dedi.

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