Ağrı'da belediye personeli cadde ve sokakları yıkadı

<br>Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)AĞRI Belediyesi itfaiye ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında bayram öncesi kent merkezi genelinde başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Çalışanlar, temizlik yaparken halay çekerek eğleniyor.<br>Ağrı Belediyesi, Covid-19 önlemleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, yapılan çalışmalar ile mahalle, cadde ve sokakları titizlikle yıkayarak, temiz kalmasını sağlıyor. Ekipler, işlemler sırasında yol üstünde bulunan çöp konteynerlerini de yıkayarak dezenfekte ediyor. <br>Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Koronavirüs önlemleri il merkezi genelinde titizlikle yerine getiriliyor. Ekiplerimiz hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerine getirirken, diğer taraftan dezenfekten ve yıkama işlemleri de gerçekleştiriyor. Belediye ekiplerimizin bayram öncesi caddeleri temizlemesinde dikkatimi çeken hem eğlenmeleri hem temizlemeleri oldu. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Oğuzhan HANÇER<br>2020-05-22 11:03:19<br>

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