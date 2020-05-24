Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehir merkezinde ve şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri vatandaşların kısıtlamaya uymalarını sağlamak amacıyla şehir merkezinde ve şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin drone ile çektiği görüntülerde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu ve şehrin sessizliğe büründüğü dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.