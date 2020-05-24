Ağrı'da drone destekli bayram denetimi 

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla polisler drone destekli bayram denetimi yaptı. <br>Koronavirüsle mücadele kapsamında kentte ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Kentte, vatandaşların bayramın ilk günü sokağa çıkma yasağına uyduğu görülürken, şehrin giriş ve çıkşlarında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, boş kalan cadde ve sokakları drone yardımı ile denetledi. Yasak boyunca denetimlerini gecegündüz sürdürecek olan ekipler, uygulama noktalarında izinsiz trafiğe çıkan sürücülere cezai işlem uygularken, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR<br>2020-05-24 18:41:21<br>

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