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Fırtınada ölümden dönen işçi, o anları anlattı

DHA

Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, akaryakıt istasyonunda çalışan işçiler için konulan konteyner, fırtınayla sürüklendi. Konteynerin içindeki işçilerden Tuncay Şahin (40), kendisini son anda dışarı atarak, sürüklenmekten kurtuldu. Ölümden dönen Şahin, "Güvenlik kamerası görüntülerini izlerken kendime üzüldüm" dedi. Olay, 25 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında, Ağrı çevre yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatısının uçtu. Ekili alan ve...

Fırtınada ölümden dönen işçi, o anları anlattı

<br>Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, akaryakıt istasyonunda çalışan işçiler için konulan konteyner, fırtınayla sürüklendi. Konteynerin içindeki işçilerden Tuncay Şahin (40), kendisini son anda dışarı atarak, sürüklenmekten kurtuldu. Ölümden dönen Şahin, "Güvenlik kamerası görüntülerini izlerken kendime üzüldüm" dedi.<br>Olay, 25 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında, Ağrı çevre yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatısının uçtu. Ekili alan ve seralar zarar görürken, ağaçlar ise devrildi. Yaşamı olumsuz etkileyen fırtınada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki akaryakıt istasyonu işçilerinin oturduğu konteyner de devrildi. İçindeki bir işçinin son anda kendisini dışarı attığı konteyner, bazı eşyalarla birlikte fırtınada sürüklendi. Bu anlar, istasyonun güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.<br>'KONTEYNER YAN YATTI, KAPIDAN DIŞARI DÜŞTÜM'<br>Yaşadığı korku dolu anları Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlatan, evli ve 2 çocuk babası Tuncay Şahin, "Bayramda sokağa çıkma yasağı vardı. İşler sakindi. Ben de işimiz olmadığı zaman oturduğumuz konteyner içindeydim. Dışarıda ürkütücü bir hava vardı. Fırtına zaman zaman konteyneri yerinden sallıyordu. Ama kaldırıp atacağını hiç düşünemedim. Aradan birkaç dakika geçmişti ki şiddetini artıran fırtına ile önce konteynere yanındaki masa ve sandalyeler çarptı. Ben de kendimi dışarı atacağım sırada bu kez konteyner yan yatınca kapıdan dışarı düştüm. Konteyner ve yanındaki eşyalar sürüklenerek ana yola doğru gidiyordu. Bayramlık aldığım ayakkabım bile ayağımdan çıkarak gitti. Ayakkabımı almak istedim ama korkup kendimi duvarın dibine zor attım. Çok şükür sağlık durumum iyi, herhangi bir şey olmadı. Daha sonra yanıma gelen arkadaşlarla güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Ne yalan söyleyeyim, kendime üzüldüm" diye konuştuDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Selahattin KAÇURU<br>2020-05-27 10:17:33<br>

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