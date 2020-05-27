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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da hayvan pazarları haftanın 5 günü açık olacak

İHA

Bolu'da, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 014 yaş grubu çocuklar parklara giderek aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Ağrı’da hayvan pazarları haftanın 5 günü açık olacak

Bolu’da, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 014 yaş grubu çocuklar parklara giderek aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından, Ağrı’da tedbirler kapsamında hayvan pazarlarının haftanın yalnızca 2 günü açık olması kararı alınmıştı. Ağrı Valiliğinin yaptığı incelemeler neticesinde bu karar değiştirilerek hayvan pazarlarının haftanın 5 günü açık olmasına karar verildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan hayvan pazarları, geçtiğimiz günlerde Pazartesi ve Perşembe günleri olarak haftada 2 gün olarak açılmıştı. Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda ilimiz genelindeki Hayvan Pazarlarının haftanın (5) beş günü Pazartesi gününden Cuma gününe kadar açılmasına karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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