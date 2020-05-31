Kayıp zihinsel engelli kadın bir gün sonra bulundu

<br>Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Tutak ilçesi Pınar Mahallesi'nde kaybolan zihinsel engelli Işık Yalçın (42), bir gün sonra arazide bulundu. <br>Tutak İlçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Işık Yalçın dün saat 11.00'de çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Uzun süre evine dönmeyince endişelenen aile yakın çevresinde yaptığı aramadan sonuç alamayınca Işık Yalçın için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Yalçın'ı bulmak için alarma başlattı. Jandarmaya ait iz ve canlı arama köpeklerin de katıldığı aramada bölgede karış karış tarandı. Köylülerin de katıldığı aramada sonuç alınamadı. <br>Bölgede hayvan otlatan çobanlar, saat 11.30'da Yukarı Köşk köyüne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dere kenarında bir kadın gördüklerini bildirdi. Dere kenarına giden ekiplerkadının kayıp solarak aranan Işık Yalçın olduğunu belirledi. Burada yapılan sağlık muayenesinde sorunu olmadığı belirlenen Yalçın, görevlilerin araçlarına kadar 3 kilometre boyunca kucaklarında ve sırtlarında taşıdı. Işık Yalçın, görevliler tarafından Pınar Mahallesindeki yakınlarına teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR<br>2020-05-31 19:21:24<br>

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