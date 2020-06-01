Özgür, serinlemek için girdiği derede boğuldu- Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özgür, serinlemek için girdiği derede boğuldu- Yeniden

DHA

Özgür, serinlemek için girdiği derede boğuldu- Yeniden

<br>Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Tutak İlçesine bağlı Dikbıyık köyünde, serinlemek için arkadaşlarıyla dereye giren Özgür Sadık (14) gözden kayboldu. AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarında Özgür'ün cansız bedenine ulaşıldı.<br>Olay, saat 11.00 sıralarında, Tutak ilçesine bağlı Dikbıyık köyündeki derede meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte köyün yakınından geçen dereye giden Özgür Sadık, sıcaktan bunalınca eriyen kar ve yağmur nedeniyle su seviyesi artan, akıntı oluşan dereye girdi. 3 arkadaştan Özgür Sadık, bir süre sonra gözden kayboldu. Sudan çıkan arkadaşlarının yardım istemesi üzerine köylüler durumu jandarma ve AFAD'a bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Özgür'ü bulmak için çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda Özgür Sadık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen ve çalışmaları takip eden Özgür'ün ailesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. <br>Savcının olay yeri incelemesinden sonra Özgür Sadık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Tutak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR<br>2020-06-01 17:40:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özgar, serinlemek için girdiği derede boğuldu
YEREL HABERLER Özgar, serinlemek için girdiği derede boğuldu
Tutak'da serinlemek için suya giren çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Tutak'da serinlemek için suya giren çocuk boğuldu
Ağrı’da ağacın tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da ağacın tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Ağrı’da “Online Bilgi Yarışması” tamamlandı
YEREL HABERLER Ağrı’da “Online Bilgi Yarışması” tamamlandı
Kayıp zihinsel engelli kadın bir gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Kayıp zihinsel engelli kadın bir gün sonra bulundu
Ağrı’da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu
YEREL HABERLER Ağrı’da kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu
Ağrı'da toplu hizmet veren iş yerleri açılışa hazır
YEREL HABERLER Ağrı'da toplu hizmet veren iş yerleri açılışa hazır
Fedakar sağlık çalışanlarına ağaç dikme etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Fedakar sağlık çalışanlarına ağaç dikme etkinliği ...
Doğubayazıt’ta şiddetli rüzgâr nedeniyle zarar gören okullarda hasar tespit çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Doğubayazıt’ta şiddetli rüzgâr nedeniyle zarar gören ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X