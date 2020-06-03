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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Yazıcı sulaması derivasyon tüneli inşaatında sona gelindi

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Ağrı'ya yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ağrı ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Ağrı Yazıcı sulaması derivasyon tüneli inşaatında sona gelindi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Ağrı’ya yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ağrı ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.
DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.
Ağrı ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaya devam ediyor.
Ağrı il merkezine içme suyu ile Yazıcı Ovasına sulama suyu sağlayan Yazıcı Barajına su derive edecek olan Batı Derivasyon tünelinde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ’Derivasyon Tüneli ile baraja yılda 69,10 hm3 su derive edilecektir. Yazıcı barajı temelden 90 metre yüksekliğinde olup 202 milyon m3 su biriktirme hacmine sahiptir. Yazıcı Barajı ile Ağrı iline memba kalitesinde yılda 28,3 hm3 içme ve kullanma suyu sağlanmakta ayrıca Yazıcı Ovasında 249 bin 590 dekar arazi sulanacaktır. Yapılacak olan derivasyon ile içme suyu ve sulama suyuna katkı sağlanacaktır. ‘dedi.
İş kapsamında; 896 m kazı destekleme, 1046 m beton kaplama işleri, enjeksiyon ve 92 m duvarlı anakanal imalatı tamamlandı. 652 m kazı destekleme, 682 m beton kaplama işleri, enjeksiyon ve 100 m duvarlı anakanal imalatı yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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