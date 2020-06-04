Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı (2)

<br>TÜRK ŞOFÖRLERDEN HALAYLI KUTLAMA<br>Türkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısı'nın, 23 Şubat'ta koronavirüs salgını nedeniyle kapatılmasının ardından yük taşımacılığına yeniden açılması, TIR sürücülerini sevindirdi. Dilucu Sınır Kapısı'ndan Nahçıvan'a geçen Türk şoförler, kapının açıldığı haberini halay çekerek kutladı. Öte yandan Türk ve İranlı yetkililer, Gürbulak ve Bazargan sınır kapılarında inceleme yaptı. Araçlarla çift yönlü olarak geçiş ise sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit <br>2020-06-04 14:37:56<br>
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