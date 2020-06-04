Ağrı'ya yapılacak 300 konutun ihalesi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'ya yapılacak 300 konutun ihalesi yapıldı

İHA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, Ağrı'ya yapılacak olan 300 konutun ihalesinin EİHALE yöntemi ile bu gün yapıldığını açıkladı

Ağrı'ya yapılacak 300 konutun ihalesi yapıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, Ağrı'ya yapılacak olan 300 konutun ihalesinin EİHALE yöntemi ile bu gün yapıldığını açıkladı
TOKİ'nin sosyal medya hesabında konuya ilişkin yer alan açıklamada: "Mahalle kültürünü yaşatacak, yatay mimari anlayışla Ağrı’da inşa edeceğimiz 300 konutun ihalesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında eihale yöntemiyle bugün yapıldı" ifadeleri kullanıldı.
TOKİ'den yapılan açıklama üzerine sosyal medya hesabından memnuniyetini dile getiren bir paylaşım yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise şu ifadeleri kullandı:
"Teşekkürler sayın Cumhurbaşkanım,teşekkürler sayın bakanım, teşekkürler TOKİ inşallah Ağrı sizlerle çok daha güzel bir kent olacak Allah birlik ve beraberliğimizi,kardeşliğimizi korusun memleketimizin düzenini bozmasın..Bozmak isteyenlere fırsat vermesin"
Mahalle kültürünü yaşatacak, yatay mimari anlayışla Ağrı’da inşa edeceğimiz 300 konutun ihalesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında EİHALE yöntemiyle bugün yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı (2)
YEREL HABERLER Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı (2)
Savcı Sayan’dan “Kardeşlik” çağrısı
YEREL HABERLER Savcı Sayan’dan “Kardeşlik” çağrısı
Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı/ Ek ...
Gürbulak Sınır Kapısı’nda tır geçişi başladı
YEREL HABERLER Gürbulak Sınır Kapısı’nda tır geçişi başladı
Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı
YEREL HABERLER Gürbulak Sınır Kapısı, yük taşımacılığına açıldı
Ağrı'da aktarlık mesleğine 'kadın eli' değdi
YEREL HABERLER Ağrı'da aktarlık mesleğine 'kadın eli' değdi
Ağrı’da ortaokul öğrencilerine yönelik “Online Bilgi Yarışması”
YEREL HABERLER Ağrı’da ortaokul öğrencilerine yönelik “Online Bilgi ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin sınav merkezlerini denetledi
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin sınav merkezlerini ...
Ağrı Yazıcı sulaması derivasyon tüneli inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Ağrı Yazıcı sulaması derivasyon tüneli inşaatında ...
Ağrı’da damat kayınpederini vurdu
YEREL HABERLER Ağrı’da damat kayınpederini vurdu
Ağrılı duayen siyasetçi Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ağrılı duayen siyasetçi Tekdal, son yolculuğuna ...
Ağrı’da bir bahçede tank topu mermisi bulundu
YEREL HABERLER Ağrı’da bir bahçede tank topu mermisi bulundu
Bakan Soylu ve Başkan Sayan’dan Ağrılı Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Bakan Soylu ve Başkan Sayan’dan Ağrılı Barış Çakan’ın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X