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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yük taşımacılığına açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban kestiler

DHA

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nın yeniden yük taşımacılığına açılması üzerine, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kapıda kurban kesti. Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Şubat'ta giriş ve çıkışlara kapatılan, İran'a açılan Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı, dün yeniden yük taşımacılığına açıldı. Sınır kapısından TIR'ların Türkiye'ye geçişlerine izin verildi. İran'ın Bazargan Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR şoförleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüp, termal kameradan geçiriliyor....

Yük taşımacılığına açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurban kestiler

<br>Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nın yeniden yük taşımacılığına açılması üzerine, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kapıda kurban kesti.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Şubat'ta giriş ve çıkışlara kapatılan, İran'a açılan Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı, dün yeniden yük taşımacılığına açıldı. Sınır kapısından TIR'ların Türkiye'ye geçişlerine izin verildi. İran'ın Bazargan Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR şoförleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüp, termal kameradan geçiriliyor. TIR'lar dezenfekte edildikten sonra Türkiye'ye giriş yapıyor.<br>Sınır kapısının yeniden açılması üzerine Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı ve üyeleri Gürbulak'ı ziyaret etti. DAİB Yönetim Kurulu üyeleri, Gürbulak Gümrük Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettikten sonra sınır kapısında kurban kesip hep birlikte dua etti. DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, "Koronavirüs sürecinde ihracatımızın mümkün olduğu ölçüde az etkilenmesi ve firmalarımızın sevkiyatlarının hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla birlik yönetim kurulumuz tarafından başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve diğer ilgili kurumlarla ihracatçı firmalarımızın taleplerinin iletilmesi yönünde sürekli görüşme halindeydik. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan ülkemizin önemli ticaret ortakları olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız, dün Ticaret Bakanımız tarafından yapılan açıklama ile uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması ihracatımızı artıracaktır. Kararın ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını dileriz" diye konuştuDHA-Genel Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR<br>2020-06-05 12:22:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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